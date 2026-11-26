Mẫu xe Jaecoo 7 SHS-P (bán tại Việt Nam dưới tên Jaecoo J7 PHEV) đã chính thức xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới, theo truyền thông Anh quốc.

Kỷ lục này ghi nhận Jaecoo J7 là SUV sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất trong thử thách chinh phục 3 ngọn núi ở Vương quốc Anh (UK National Three Peaks Challenge).

Thử thách nói trên diễn ra trong 2 ngày 19-20/9, có sự tham gia của MC kiêm nhà leo núi Ben Shephard, cùng 2 tay lái Kevin Booker và Sam Clarke. Hành trình này kết nối 3 đỉnh núi cao nhất tại Scotland, Anh và Xứ Wales, gồm Ben Nevis, Scafell Pike và Yr Wyddfa (Snowdon).

Tổng quãng đường di chuyển thực tế được ghi nhận qua hệ thống quản lý đội xe Webfleet của Bridgestone đạt 469,5 dặm, tương đương hơn 755 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của chiếc Jaecoo J7 SHS-P trong hành trình đạt khoảng 4,11 lít/100 km.

Trong thử thách này, người dẫn chương trình truyền hình Ben Shephard trực tiếp đi bộ leo lên cả 3 đỉnh núi, dưới sự dẫn đường của huấn luyện viên leo núi chuyên nghiệp. Ở các chặng di chuyển bằng đường bộ giữa 3 điểm leo núi, hai chuyên gia lái xe tiết kiệm nhiên liệu Kevin Booker và Sam Clarke thay nhau cầm lái chiếc Jaecoo J7 SHS-P.

Toàn bộ quá trình thử nghiệm diễn ra dưới sự giám sát độc lập của tổ chức RAC, bao gồm niêm phong nắp bình xăng và cổng sạc của xe, nhằm đảm bảo tính khách quan.

Mẫu Jaecoo J7 SHS-P trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc mang tên Super Hybrid System thế hệ thứ 5. Chia sẻ sau hành trình, tay lái Kevin Booker cho biết hệ thống quản lý năng lượng của xe tự động điều phối nguồn động lực phù hợp khi chuyển đổi giữa các đoạn đường cao tốc kéo dài và đường đèo dốc.

Trước kỷ lục này, Jaecoo J7 SHS-P từng trải qua bài kiểm tra tiêu thụ nhiên liệu độc lập tại trung tâm thử nghiệm UTAC Millbrook hồi đầu năm 2026. Khi đó, xe di chuyển được quãng đường 828 dặm (tương đương hơn 1.332 km) khi xăng đủ và pin đầy. Thông số này vượt hơn 11% so với phạm vi hoạt động kết hợp tối đa công bố theo chuẩn WLTP.

Jaecoo J7 ra mắt thị trường Anh từ tháng 1/2025, liên tục góp mặt trong nhóm 10 ôtô bán chạy nhất xứ sở sương mù kể từ tháng 9/2025.

Tại thị trường Anh, Jaecoo J7 SHS-P hiện có giá lăn bánh từ 35.170 bảng Anh (tương đương 45.018 USD), đi kèm chính sách bảo hành 7 năm hoặc 100.000 dặm.

Tại Việt Nam, Jaecoo J7 ra mắt khách hàng lần đầu hồi tháng 1/2025. Hiện tại, Jaecoo J7 có tổng cộng 3 phiên bản, giá bán từ 739 triệu đến 879 triệu đồng. Phiên bản hybrid cắm sạc là tùy chọn cao cấp nhất, kết hợp động cơ TGI DHE tăng áp dung tích 1.5L với motor điện, cho ra tổng công suất tối đa 342 mã lực, mô-men xoắn cực đại 525 Nm.

Nhờ gói pin LFP dung lượng 18,3 kWh, Jaecoo J7 PHEV có thể vận hành thuần điện trên quãng đường tối đa 90 km theo chuẩn WLTP. Bộ pin của xe nạp lại 20-80% dung lượng pin trong 20 phút khi kết nối trụ sạc 40 kW, khoảng 3 giờ với bộ sạc 6,6 kW.