Chạy ECMO gần 12 ngày cứu sống bệnh nhi nguy kịch vì cúm A

Theo thông tin trên website Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhân là bé Phạm Thiên D. A., 7 tuổi, ngụ tại phường Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ, nhập viện lúc 17h ngày 12/10 do Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu chuyển đến. Bé nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng, viêm cơ tim tối cấp.

Theo bệnh sử, bé D. A. khởi phát bệnh 1 ngày trước đó với các dấu hiệu ho khan, sổ mũi, sốt cao liên tục, kém đáp ứng với thuốc hạ sốt. Sáng hôm sau, bé còn sốt cao, mệt, khó thở nên người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tím tái, trụy tim mạch.

Tại đây bé được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản giúp thở, kháng sinh, truyền thuốc vận mạch, hội chẩn khẩn sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bệnh nhi nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng mê, môi tái, trụy tim mạch, sốc tim. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị phù phổi cấp, sốc tim, viêm cơ tim tối cấp và nhanh chóng hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết động học, sau đó chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực.

Tình trạng bệnh nhi không cải thiện, suy hô hấp nặng, chức năng co bóp cơ tim giảm nặng, tim co bóp rất yếu gây trụy tim mạch và nguy cơ ngưng tim.

Ngay lập tức báo động đỏ được kích hoạt, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực lập tức được huy động, chạy đua với thời gian chuẩn bị các dụng cụ cần thiết thực hiện kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) để cứu sống bệnh nhi.

Bệnh nhi được thiếp lập hệ thống ECMO hỗ trợ tim mạch. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1

Hệ thống ECMO được thiết lập khẩn cấp, gắn vào bệnh nhi để hỗ trợ tim kịp thời. Ngoài ra các bác sĩ đã tiến hành hạ thân nhiệt để bảo vệ não, lọc máu liên tục để ổn định chức năng các cơ quan và điều trị cơn bão cytokin.

Sau khoảng 20 phút, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại. Kết quả xét nghiệm khẩn cho thấy bệnh nhi nhiễm cúm A nặng nên được dùng ngay thuốc kháng vi rút.

Sau gần 12 ngày chạy ECMO, tình trạng hô hấp, tim mạch và các cơ quan đã cải thiện, bé được cai ECMO vào sáng ngày 23/10 với sự hỗ trợ của bác sĩ phẫu thuật tim mạch và gây mê. Sau đó bệnh nhi được cai máy thở, chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan được phục hồi.

Bác sĩ khuyến cáo, thời điểm này đang là mùa bệnh cúm với chủng virus cúm mùa A, B.. Bệnh cúm mùa thường biểu hiện nhẹ với các triệu chứng khởi phát đột ngột với sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi; ho khan, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi.

Ở trẻ em có thể gặp triệu chứng buồn nôn, nôn, hoặc tiêu chảy. Phần lớn người bệnh nhiễm cúm mùa chỉ sốt trong 3 đến 5 ngày, ho có thể kéo dài hơn và tự hồi phục. Tuy nhiên một số người bệnh có thể tiến triển thành cúm nặng, có thể gặp các biến chứng như viêm phổi nặng, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch và tổn thương các cơ quan khác như suy gan, suy thận, đe dọa tính mạng.

Những dấu hiệu cho thấy người mắc cúm nặng cần đến bệnh viện ngay như khó thở, thở nhanh, thở gắng sức, đau ngực, tím tái; rối loạn tri giác; trụy tim mạch (tay chân lạnh, da nổi bông, mạch nhanh nhẹ) …

Lưu ý người bệnh không được tự ý dùng thuốc kháng vi-rút hay kháng sinh. Bác sĩ sẽ chỉ sử dụng thuốc kháng vi rút trong trường hợp bị cúm nặng. Việc tự mua thuốc kháng vi-rút hoặc kháng sinh uống có thể dẫn đến sự gia tăng kháng thuốc và gặp các tác dụng phụ do thuốc gây ra.