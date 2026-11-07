Chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc, nhiều ôtô bị xử phạt

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính với 3 trường hợp điều khiển phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu khi di chuyển trên cao tốc. Theo nội dung Nghị định 168/2024, mức phạt cho lỗi này là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Chi tiết hơn, Cục CSGT cho biết tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ đã tổ chức giao thông mới từ ngày 14/10, trong đó bố trí làn sát dải phân cách giữa đường (làn 1) là làn tốc độ cao theo phương án đã được Cục CSGT khảo sát và kiến nghị.

Làn này quy định tốc độ tối đa 100 km/h, tốc độ tối thiểu 80 km/h, đồng thời cấm các phương tiện xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn. Các loại xe này chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe, sau đó phải trở về làn 2 - tức làn nằm sát bên phải làn 1. Các phương tiện không đảm bảo tốc độ tối thiểu sẽ di chuyển tại làn 2, nhường làn 1 cho các phương tiện tốc độ cao hơn.

Tại làn 2 của tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ, tốc độ tối đa quy định đang là 100 km/h, còn tốc độ tối thiểu là 60 km/h, dành cho các loại ôtô khác nhau.

Cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ bố trí làn sát dải phân cách giữa đường (làn 1) là làn tốc độ cao. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Sau khi tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi về tổ chức giao thông mới trên tuyến, vào ngày 28/10 vừa qua, tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến.

Qua thiết bị đo tốc độ, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 người điều khiển phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép tại làn đường chạy xe tốc độ cao (làn 1).

Số này bao gồm ôtô con chạy tốc độ 62 km/h trên làn đường có tốc độ tối thiểu 80 km/h, một ôtô khách chạy với tốc độ 68 km/h và một ôtô con khác chạy tốc độ 68 km/h. Theo nội dung điểm o khoản 3 điều 6 Nghị định 168/2024, người vi phạm tốc độ tối thiểu bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Một trường hợp ôtô bị ghi nhận di chuyển dưới tốc độ tối thiểu trên làn 1 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ. Ảnh cắt từ clip.

Cục CSGT cho biết thêm việc tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc sẽ hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn ngoài cùng bên trái - vốn là nguyên nhân gây ra hạn chế năng lực lưu thông xe, khả năng khai thác của đường... đồng thời gây ức chế cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khác.

Cục CSGT cũng đề nghị các tài xế khi lưu thông trên tuyến cần tuyệt đối tuân thủ tốc độ tối đa và tối thiểu trên làn đường mình di chuyển, tạo làn lưu thông tốc độ cao và xây dựng văn minh trên đường.