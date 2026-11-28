Video: Giới thiệu mẫu xe SUV thuần điện AUDI E7X 2027.

Liên doanh SAIC Volkswagen đã nộp hồ sơ đăng ký phiên bản điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) của mẫu xe sang AUDI E7X tại thị trường Trung Quốc. Đây sẽ là mẫu xe đầu tiên sử dụng công nghệ EREV của thương hiệu AUDI chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Hiện thương hiệu này đang bán hai mẫu xe là E5 Sportback và E7X, cả hai đều được ra mắt dưới dạng ôtô thuần điện.

Chạy đua xu hướng, AUDI E7X cũng có thêm bản điện mở rộng phạm vi EREV.

Audi E7X EREV được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 327 mã lực để dẫn động các bánh xe. Trong khi đó, động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L được dùng để phát điện và sạc pin. Động cơ xăng do Shanghai Volkswagen Powertrain sản xuất có công suất đầu ra tối đa 141 mã lực.

Theo hồ sơ đăng ký với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), xe có tốc độ tối đa 205 km/h và sử dụng pin lithium ba thành phần. Báo cáo không đề cập đến dung lượng pin và phạm vi hoạt động bằng điện của Audi E7X EREV.

Theo hồ sơ đăng ký với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), xe có tốc độ tối đa 205 km/h và sử dụng pin lithium ba thành phần.

Như vậy, Audi E7X EREV có súc mạnh động cơ khiêm tốn hơn phiên bản thuần điện. Ngay cả phiên bản thuần điện dẫn động cầu sau RWD tiêu chuẩn cũng có công suất cao hơn 75 mã lực so với Audi E7X EREV mới, đạt 402 mã lực. Phiên bản quattro sử dụng hai mô-tơ điện có công suất tổng cộng 670 mã lực. Phiên bản RWD của Audi E7X thuần điện có phạm vi hoạt động dài nhất, đạt 751 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.

MIIT cũng công bố hai mức trọng lượng không tải của xe là 2.560 kg và 2.590 kg, cùng tùy chọn mâm 21 inch hoặc 22 inch.

Với chiều dài 5.054 mm, phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động chỉ dài hơn 5 mm so với AUDI E7X thuần điện. Hai phiên bản có cùng chiều rộng 1.997 mm, chiều cao 1.710 mm và chiều dài cơ sở 3.060 mm. Hồ sơ của MIIT cũng công bố hai mức trọng lượng không tải là 2.560 kg và 2.590 kg, cùng tùy chọn mâm 21 inch hoặc 22 inch.