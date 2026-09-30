Chạy đua với thời gian sửa chữa tuyến đê bị hư hỏng sau bão

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Gần 11h trưa, nắng nóng gay gắt, bỏng rát. Mồ hôi vã ra như tắm, ông Nguyễn Văn Mai, công nhân dự án khôi phục, sửa chữa đê Tả Nghèn (đoạn qua xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) uống vội cốc nước mát để hạ nhiệt.

"Còn một xíu nữa, phải làm cho xong đã, nếu để chiều còn mệt hơn", ông Mai cười nói. Thời tiết biến đổi thất thường khiến người công nhân không giấu được vẻ mệt mỏi. Chỉ mới 2 ngày trước, Hà Tĩnh mưa to dài ngày. Bởi vậy, khi trời nắng trở lại, thời tiết càng trở nên oi bức, khó chịu hơn.

Dự án khôi phục, sửa chữa đê Tả Nghèn được thi công trở lại sau những ngày mưa lớn vừa qua.

Thời tiết nắng gắt, oi bức khiến các công nhân thêm phần vất vả.

Ông Nguyễn Doãn Sơn, Chỉ huy trưởng đơn vị thi công, cho biết, nhân lúc trời nắng, đơn vị đang tập trung công công nhân cùng máy móc, thiết bị cơ giới tổ chức nhiều mũi thi công bù khối lượng trong những ngày mưa vừa qua.

"Mặc dù thời gian của dự án vẫn còn nhiều, nhưng từ bây giờ bắt đầu vào mùa mưa bão nên không thể chủ quan, tuần trước đã phải nghỉ mất mấy ngày", ông Sơn cho hay.

Dự án có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, thời gian hoàn thành cuối năm 2026.

Khối lượng công việc lớn nên dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dự án khôi phục, sửa chữa đê Tả Nghèn (đoạn từ phường Trần Phú đến xã Mai Phụ) đã được phê duyệt với tổng kinh phí 40 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Công trình vừa được khởi công từ tháng 7/2026 vừa qua, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2026, tập trung vào các hạng mục cốt lõi như: sửa chữa mái đê, xây lại tường chắn sóng, gia cố nền đê và làm mới mặt đê bằng bê tông cốt thép…

Tập trung tối đa nhân lực, tăng ca để hoàn thiện dự án

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Ngô Văn Sự, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, cho hay, dự án khôi phục, sửa chữa đê Tả Nghèn là công trình cấp bách từ nguồn Chính phủ hỗ trợ khắc phục thiên tai và nguồn ngân sách tỉnh.

Đoạn đê từ thôn Mai Lâm đến thôn Châu Hạ là công trình phòng chống thiên tai rất quan trọng, nằm ở vị trí xung yếu.

Tuyến đê Tả Nghèn chạy qua xã Mai Phụ và các khu vực lân cận được xây dựng từ nhiều năm trước, nên đến thời điểm này mái đê rạn nứt, nền đường sụt lún cùng các hệ thống gia cố bị ăn mòn bởi nước mặn.

Đặc biệt, thiên tai dồn dập từ các cơn bão số 5 và số 10 năm ngoái khiến nhiều đoạn đê tại thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) bị sạt lở nặng nề, mái đê hở hàm ếch, các cấu kiện bê tông gia cố bị sụt lún nghiêm trọng. Thực trạng này khiến người dân địa phương luôn thấp thỏm, lo âu mỗi khi triều cường dâng cao hay mưa bão tràn về.

Tuyến đê Tả Nghèn hoàn thành kiên cố sẽ đóng vai trò như lá chắn thép bảo vệ trực tiếp tính mạng và tài sản cho những hộ dân phía trong đê. Đồng thời, công trình bảo vệ an toàn trên 300 ha đất sản xuất nông nghiệp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các khu dân cư trù phú, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế bền vững.

Dự án tập trung vào các hạng mục cốt lõi như sửa chữa mái đê, xây lại tường chắn sóng, gia cố nền đê và làm mới mặt đê bằng bê tông cốt thép…

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù thời tiết thời gian qua khá bất lợi với nhiều đợt mưa dầm kéo dài, nhưng do chủ động linh hoạt các phương án thi công nên vẫn đảm bảo tiến độ.

"Hiện nay, dự án khôi phục đê Tả Nghèn qua xã Mai Phụ đã đạt trên 40% khối lượng. Chủ đầu tư quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình ngay trong năm 2026", đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho hay.

Thực hiện kế hoạch đầu tư, gia cố hệ thống công trình thủy lợi, đê điều, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phân bổ 119,5 tỷ đồng từ nguồn Chính phủ hỗ trợ khắc phục thiên tai và nguồn ngân sách tỉnh để sửa chữa, nâng cấp 11 công trình cấp bách. Hiện các công trình, dự án này đang được gấp rút triển khai.