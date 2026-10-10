Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Tại huyện Mimốt, tỉnh T’bong Khmum, Vương quốc Campuchia, Đội K72 cùng lực lượng bảo vệ và nhân chứng tổ chức khảo sát khu vực có thông tin mộ liệt sĩ. Qua nhiều ngày khảo sát, tìm kiếm, đơn vị khoanh vùng khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện đào tìm, Đội K72 phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó một hài cốt được chôn ở độ sâu khoảng 80cm, đầu quay về hướng tây, bên trên phủ lớp tăng màu xanh đen kích thước 60x80cm. Hài cốt đã phân hủy mạnh, chỉ còn ít xương tay, chân, xương chậu, 2 chiếc răng và nhiều mảnh xương vụn.

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ được Đội K72 thực hiện cẩn trọng. (Ảnh: Đội K72)

Tại khu vực đào tìm, lực lượng còn phát hiện nhiều di vật gồm dây thông tin, tấm tăng, vải mỏng màu nâu, bao xe, hộp tiếp đạn AK có đạn bên trong bị rỉ sét, túi đạn AK, nhiều viên đạn AK rời, lọ thủy tinh, hộp quẹt, thắt lưng, cây dũa, thanh nhôm và cúc áo.

Đáng chú ý, trong số di vật có một chiếc ví bên trong có tấm ảnh 3x4cm màu trắng đen hình một cô gái, một số vật dụng, cây bút làm từ đạn AR15 và tờ giấy viết tay nội dung “Đơn xin vào Đảng”.

Các chiến sĩ Đội K72 lấy mẫu phẩm trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đội K72)

Lá đơn gồm 6 trang (3 tờ), giấy đã mục và mất một phần. Tuy nhiên, một số nội dung vẫn còn đọc được, trong đó ghi tên Vương Đình Minh, 22 tuổi, quê Nghệ An.

Từ thông tin trên lá đơn, Đội K72 đã liên hệ địa phương và thân nhân để xác minh. Kết quả đối chiếu bước đầu trùng khớp với thông tin gia đình cung cấp về liệt sĩ Vương Đình Minh, sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1967, hy sinh ngày 10/1/1971, quê Nghệ An.

Đội K72 nhận định khả năng hài cốt có các di vật và lá đơn xin vào Đảng trên là của liệt sĩ Vương Đình Minh. Đơn vị đề xuất lấy mẫu ADN thân nhân để giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trường hợp mẫu phẩm hài cốt không thể xét nghiệm ADN, Đội K72 đề nghị xem xét phương pháp thực chứng để xác định danh tính.

Dưới đây là hình ảnh di vật của liệt sĩ do Đội K72 cung cấp: