Ngày 18/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng, kết nối và chia sẻ Cơ sở dữ liệu về dân tộc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12), Bộ Công an.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ tạo lập dữ liệu chuyên ngành và doanh nghiệp đồng hành trong quá trình triển khai.

2 nhóm dữ liệu đã kết nối, 4 nhóm hoàn thành ký số xác thực

Theo báo cáo của Cục Chiến lược và Chính sách dân tộc, tính đến ngày 17/11/2026, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc đã đạt một số kết quả quan trọng, đặc biệt trong công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Cụ thể, từ ngày 20/9/2026, Bộ đã hoàn thành kết nối, chia sẻ 2 nhóm dữ liệu, gồm: dữ liệu thông tin dân tộc thiểu số; dữ liệu về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Đây là những nhóm dữ liệu quan trọng, tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin chuyên ngành dân tộc trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp.

Bên cạnh đó, Bộ đã hoàn thành ký số xác thực 4 nhóm dữ liệu, gồm: dữ liệu xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; dữ liệu về chính sách dân tộc; dữ liệu về hợp tác quốc tế, điều ước, thỏa thuận quốc tế và vận động tài trợ trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; dữ liệu tiếp nhận, phân công tham mưu và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội, địa phương và người dân.

Các nhóm dữ liệu này đang chờ phối hợp với C12 để thống nhất phạm vi, phương án kỹ thuật trước khi thực hiện kết nối, chia sẻ.

Đối với dữ liệu về người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tính đến 17h ngày 17/11, đã có 20/32 tỉnh, thành phố báo cáo hoàn thành thu thập dữ liệu.

Bộ yêu cầu các địa phương hoàn tất việc ký số phê duyệt các bản ghi hồ sơ người có uy tín trước ngày 20/11, đồng thời chuẩn bị đối sánh, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với dữ liệu học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương từ năm 2025 trở đi, Bộ đang triển khai tạo lập, đối sánh thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm bảo đảm tính chính xác trước khi kết nối, chia sẻ.

Trung tâm Chuyển đổi số đã có văn bản gửi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, đề nghị cấp khóa kết nối chính thức. Sau khi được cấp khóa, doanh nghiệp đồng hành sẽ phối hợp thiết lập, cấu hình kết nối giữa nền tảng tạo lập dữ liệu về dân tộc với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, nhất là đối với nhóm dữ liệu số VI về thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Cục Chiến lược và Chính sách dân tộc đã phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chức năng thu thập, cập nhật các biểu mẫu về thực trạng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tích hợp dữ liệu từ Kho 53 DTTS để làm việc với C12.

Qua rà soát, C12 xác định nhóm dữ liệu này chưa đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và đề nghị không thực hiện kết nối.

Cùng với việc hoàn thiện dữ liệu, Bộ cũng rà soát phạm vi kết nối nhằm tránh trùng lặp với các cơ sở dữ liệu do bộ, ngành khác quản lý.

Một số nhóm dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng; phổ biến, giáo dục pháp luật được đề xuất không kết nối trực tiếp với C12 do đã được tích hợp hoặc đang xây dựng trên các hệ thống chuyên ngành khác.

Hoàn thành nhiệm vụ cấp bách trước ngày 20/11

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, thời gian từ nay đến hạn kết nối, chia sẻ dữ liệu trước ngày 30/11 không còn nhiều. Vì vậy, các đơn vị phải tập trung cao độ, khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm những công việc còn tồn đọng, bảo đảm tiến độ chung.

Trong đó, ngày 20/11 là mốc thời gian quan trọng, yêu cầu các đơn vị hoàn thành những nhiệm vụ cấp bách liên quan đến xác thực, ký số và chuẩn bị dữ liệu để chuyển cho Bộ Công an, tạo điều kiện kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trước ngày 30/11/2026.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm tiến độ kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đối với các nhóm dữ liệu đã được xác thực, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm Chuyển đổi số, Cục Chiến lược và Chính sách dân tộc, doanh nghiệp đồng hành cùng các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương đưa dữ liệu lên nền tảng để vận hành, khai thác.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu rà soát tổng thể 15 nhóm dữ liệu, trong đó tập trung làm rõ những vướng mắc đối với nhóm dữ liệu số VI, xác định cụ thể nội dung, phạm vi, yêu cầu quản lý và phương án triển khai phù hợp.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị tham mưu điều chỉnh phiên bản 1.0, khắc phục những bất cập, hoàn thiện các nội dung cần thiết để trình ký ban hành trong tháng 12/2026.

Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh cũng yêu cầu các vụ, đơn vị thường xuyên cập nhật, báo cáo lãnh đạo Bộ về tiến độ thực hiện, những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.