Chạy đua với thời gian giành lại sự sống cho người đàn ông giữa rừng sâu

Ngày 26/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Công an xã Thắng Mố đã phối hợp cùng lực lượng Quân sự và Biên phòng kịp thời cứu sống một người dân bị tai nạn, mất tích khi đi rừng.

Khoảng 10h ngày 25/10, ông T.V.S. (60 tuổi, trú tại thôn Sủng Lảng, xã Thắng Mố) đi lấy củi tại khu vực rừng khe suối thôn Há Già. Đến tối muộn không thấy ông trở về, gia đình tìm kiếm bất thành nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Thắng Mố phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã và Đồn Biên phòng Bạch Đích lập tức tổ chức tìm kiếm trong đêm. Dù địa hình rừng núi hiểm trở và khe suối sâu, các lực lượng đã chia thành nhiều mũi rà soát khẩn cấp.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Đến 22h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện ông S. nằm bất tỉnh dưới vực sâu ở khe suối. Nạn nhân bị thương nặng ở vùng đầu, chân, tổn thương hai mắt và đã rơi vào hôn mê.

Sau khi sơ cứu tại chỗ, các chiến sĩ đã kết bè cáng đưa nạn nhân qua đường rừng ra Trạm Y tế xã, rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh cấp cứu. Nhờ được phát hiện và cứu chữa kịp thời, đến sáng 26/10, ông S. đã tỉnh lại, sức khỏe dần ổn định.

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