Những ngày giữa tháng 11/2026, tiết trời vùng cao chuyển sang hanh khô cũng là lúc các nhà thầu tận dụng từng "giờ vàng" để bù đắp khối lượng sau mùa mưa lũ, đặc biệt là tại các dự án sẽ về đích năm 2026. Khi những "mạch máu" giao thông và tổ hợp công nghiệp về đích đúng hẹn, Lào Cai sẽ có thêm dư địa để mở rộng không gian phát triển và những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Tại khu vực phía Nam của tỉnh, tâm điểm chú ý là Dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao IC15) qua địa bàn 4 xã: Gia Hội, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ và Đông Cuông. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (TCVN 4054:2005) với 43,7 km, bề rộng nền đường 7,5 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5 m. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh đạt 664,462 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai, dự án gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng do phải thu hồi 99,4 ha đất, liên quan hơn 900 hộ dân và 9 tổ chức tại 4 xã. Đáng chú ý, thủ tục chuyển mục đích sử dụng 4,86 ha rừng phòng hộ và 3,05 ha rừng tự nhiên tại xã Gia Hội phải qua nhiều bộ, ngành Trung ương, ảnh hưởng tiến độ bàn giao mặt bằng. Đến đầu tháng 11/2026, giá trị thực hiện 8 gói thầu xây lắp (tổng giá trị hợp đồng 535,787 tỷ đồng) đạt khoảng 95%. Nhà thầu đã thảm bê tông nhựa 41/43,7 km mặt đường, bàn giao 26 km đưa vào sử dụng. Khối lượng còn lại chủ yếu thuộc gói thầu số 27, gồm xử lý sạt lở taluy âm, taluy dương và hoàn thiện kè có cốt. Gói thầu bổ sung có giá trị gần 79 tỷ đồng.

Ông Hoàng Mạnh Cương - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Nam Phong cho biết, gói thầu số 27 đi qua địa hình hiểm trở, dễ sạt lở. Chủ đầu tư và nhà thầu đã áp dụng công nghệ kè lưới địa kỹ thuật nhập khẩu; hệ thống gồm 16 lớp, mỗi lớp cao khoảng 50 cm, giúp ổn định nền đường, hạn chế sạt trượt, bảo đảm an toàn cho người dân. Sau nhiều tháng thi công, các gói thầu cơ bản hoàn thành, sẵn sàng bàn giao, đưa vào khai thác.

Cùng trong nhóm dự án giao thông trọng điểm đủ điều kiện khánh thành đợt tháng 11/2026 là Dự án thi công đường nối Quốc lộ 70, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 37 với Cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng vốn đầu tư khoảng 80 tỷ đồng. Đến thời điểm này, các hạng mục lớn của dự án đã cơ bản hoàn thiện, nhà thầu đang chuẩn bị các thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng.

Theo ông Trần Anh Dũng - đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái, dự án từng vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Với phương châm có mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó, đơn vị đã tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành các hạng mục trong tháng 11, sẵn sàng bàn giao theo kế hoạch.

Năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn triển khai 37 dự án, trong đó có 13 dự án trọng điểm chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025. Ban phải hoàn thành 4 dự án giao thông kết nối Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, gồm: tuyến nối Quốc lộ 32 với cao tốc tại IC15; tuyến nối Đường tỉnh 163 với cao tốc; tuyến nối Quốc lộ 70, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 37 với cao tốc; tuyến nối Quốc lộ 32 với cao tốc tại IC14.

Ngay từ đầu năm, Ban nhận diện khó khăn về thời tiết, địa hình, vật liệu và bãi đổ thải để chủ động phương án xử lý; đồng thời tham mưu UBND tỉnh giải pháp linh hoạt trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh chủ trương đầu tư để xử lý phát sinh do thiên tai, quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Ông Trần Việt Dũng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai cho biết: “Đối với 4 dự án phải hoàn thành trong tháng 11/2026, Ban bám sát tiến độ từng hạng mục, kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp tại vị trí đủ điều kiện. Cùng với đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi tăng cường giám sát, kiên quyết không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ”.

Các kỹ sư và công nhân nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại Khu công nghiệp Minh Quân cân chỉnh hệ thống máy móc để đưa vào vận hành chính thức vào cuối tháng 11/2026.

Cùng với các công trình giao thông sử dụng vốn đầu tư công, các dự án công nghiệp ngoài ngân sách cũng tăng tốc hoàn thiện để kịp khánh thành trong tháng 11/2026. Tiêu biểu là Nhà máy tuyển quặng apatit nghèo tại phường Cam Đường, do Công ty TNHH Anh Nhẫn Lào Cai làm chủ đầu tư, vốn gần 500 tỷ đồng, công suất 200.000 tấn tinh quặng/năm và Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại Khu công nghiệp Minh Quân, phường Âu Lâu, vốn gần 1.000 tỷ đồng.

Đưa chúng tôi tham quan Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier, ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện Công ty Cổ phần Gạch men Premier Việt Nam cho biết: "Hiện, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung lắp đặt, cân chỉnh dây chuyền, tổ chức tăng ca cả ngày lẫn đêm. Trước mắt, dây chuyền số 1, công suất khoảng 7 triệu m²/năm, đang được hoàn thiện để vận hành sau lễ khánh thành dự kiến diễn ra ngày 27/11/2026".

Thực tế triển khai các dự án trọng điểm cho thấy, cuộc chạy đua về đích cuối năm không chỉ là bài toán huy động máy móc, nhân lực, tăng ca. Đây còn là phép thử về năng lực điều hành, quản trị rủi ro và khả năng tháo gỡ "điểm nghẽn" của các cấp, ngành, chính quyền địa phương.

Ở quy mô toàn tỉnh, bức tranh đầu tư năm 2026 được kỳ vọng có thêm động lực từ các công trình hoàn thành và 15 dự án dự kiến khởi công trong tháng 11, tháng 12. Các công trình như đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc tại IC15, Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier, Nhà máy tuyển quặng apatit nghèo... sẽ bổ sung năng lực kết nối, sản xuất. Trong nhóm dự án chuẩn bị khởi công, Dự án Cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành, Quốc môn và hạ tầng khu cửa khẩu Bản Vược được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển thương mại, dịch vụ cửa khẩu.

Các công trình hoàn thành, đưa vào khai thác đang định hình rõ nét những trục kết nối giao thông và hành lang kinh tế hoàn chỉnh, tạo sức hút mới cho dòng vốn đầu tư, tăng sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế địa phương. Mỗi công trình về đích sẽ trở thành một điểm tựa vững chắc cho khát vọng bứt phá của Lào Cai trong chặng đường mới giai đoạn 2026 - 2030 và các năm tiếp theo.

Trình bày: Hữu Huỳnh