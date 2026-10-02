Chạy đua với thời gian, CSGT Nghệ An cứu bé trai 1 tuổi

Theo tìn từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, khoảng 9h45 ngày 30/9, trong quá trình tuần tra trên tuyến ĐT.542E, khi đến Km16+500 thuộc địa bàn xã Hưng Nguyên, Tổ công tác số 6, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An gặp một ô tô chở theo cháu bé có biểu hiện nguy kịch, người nhà khẩn thiết nhờ hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Qua trao đổi nhanh, lực lượng chức năng được biết cháu Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 2025, trú tại xóm 5, xã Yên Trung, Nghệ An, trước đó không may rơi xuống hồ trong lúc chơi cùng ông. Gia đình đã sơ cứu nhưng cháu vẫn khó thở, tím tái. Do mẹ cháu quá hoảng loạn, bị ngất, người cậu cùng bà ngoại phải khẩn trương đưa cháu đi bệnh viện.

Trước tình huống cấp bách, Tổ công tác không chần chừ. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đưa cháu cùng bà ngoại lên xe chuyên dụng, khẩn trương di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu kịp thời.

Hiện, sức khỏe cháu đã tạm ổn, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi.