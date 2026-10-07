Chạy đua về đích đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư mạnh tay với nhà thầu chậm

Kiên quyết cắt chuyển công việc của nhà thầu chậm

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) vừa có văn bản đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Văn bản nêu rõ, theo báo cáo của Tư vấn giám sát, hiện nay, nhiều hạng mục thuộc "đường găng" (hạng mục quyết định tiến độ dự án - PV) thi công chậm có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận vào cuối năm 2026.

Trong đó, khối lượng thi công hạng mục cống hộp lớn tập trung chủ yếu tại các nhà thầu: Thuận Phát; Khánh Vĩnh; Khánh Cường; Tổng công ty 136; Licogi.

Hạng mục cầu hiện có 12 cầu chưa hoàn thành thi công kết cấu móng, mố, trụ và dầm. Khối lượng chủ yếu tập trung tại các nhà thầu: Delta; Long Hưng; HCB Holdings; Licogi 12; Hugia.

Hạng mục cọc xi măng đất còn lại 29/78 vị trí chưa hoàn thành thi công, tập trung ở phạm vi thi công của các nhà thầu: Thành Huy; Khánh Vĩnh; Hugia; Licogi; Khánh Cường; Thuận Phát; Khánh Hòa; Tổng công ty 136; Newsun.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đánh giá, nguyên nhân chính của việc chậm triển khai các hạng mục do chủ quan của các nhà thầu, công tác tổ chức thi công tổng thể chưa khoa học, chưa lường trước được ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ khu vực đến các hạng mục thi công, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng thực hiện.

Tận dụng tối đa thời gian còn lại, bảo đảm kế hoạch nối thông dự án, chủ đầu tư yêu cầu lãnh đạo cao nhất của nhà thầu phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, điều hành, không ủy quyền toàn bộ cho cấp dưới; kịp thời đưa ra các quyết định về nhân lực, tài chính để phục vụ thi công; Lập lại tiến độ thi công chi tiết theo từng tuần, từng tháng cho các hạng mục chậm trễ (đặc biệt là hạng mục xử lý đất yếu, cống ngang, công trình cầu...) để trình chủ đầu tư, tư vấn giám sát.

Các nhà thầu cũng được giao trách nhiệm tập trung nguồn lực, khẩn trương huy động bổ sung ngay dây chuyền máy móc, thiết bị và nhân lực, vật tư để tổ chức thi công tăng ca, thi công liên tục kể cả ngày nghỉ, ngày lễ; Ưu tiên tập trung hoàn thành dứt điểm phân đoạn cọc xi măng đất đường đầu cầu và cống hộp để có đủ thời gian gia tải, chờ lún theo quy trình kỹ thuật.

"Các nhà thầu phải cam kết ưu tiên nguồn vốn cho dự án này, không được chuyển dòng tiền giải ngân của dự án sang các công trình khác.

Nếu nhà thầu tiếp tục chậm trễ theo tiến độ tuần đã lập, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết tiếp tục cắt chuyển khối lượng cho đơn vị khác, tịch thu một phần bảo lãnh thực hiện hợp đồng và báo cáo Bộ Xây dựng đánh giá năng lực tiêu cực, không cho tham gia các dự án tiếp theo của Bộ", văn bản nêu rõ.

Về phía tư vấn giám sát, chủ đầu tư yêu cầu phải nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện giám sát chặt chẽ 24/7 tại công trường; Kiểm tra, đối chiếu hằng ngày giữa khối lượng thi công thực tế của nhà thầu với tiến độ cam kết và chủ động xử lý, cảnh báo nhà thầu khi thấy có nguy cơ chậm trễ; Phối hợp xử lý nhanh các vướng mắc về kỹ thuật tại hiện trường, không để tình trạng chờ đợi thủ tục làm chậm tiến độ.

Tư vấn giám sát cũng cần đẩy nhanh công tác nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành, hướng dẫn nhà thầu làm hồ sơ thanh toán nhanh chóng để khơi thông dòng tiền cho nhà thầu.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng nhanh lượng máy móc, thiết bị thi công

Trao đổi với PV, ông Võ Duy Hưng, Giám đốc điều hành dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận cho biết, tính đến nay, sản lượng thi công dự án đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng.

Tranh thủ thời tiết dần thuận lợi, số lượng nhân lực, máy móc thiết bị được các nhà thầu huy động tăng 30 - 40% so với những tháng trước đó.

Theo ông Hưng, thách thức lớn nhất đối với dự án hiện vẫn là nguồn vật liệu đá phục vụ thi công cấp phối và láng nhựa. Vừa qua, tỉnh An Giang đã cấp thêm cho dự án 50.000m3 đá từ mỏ Antraco, nâng tổng khối lượng đá được địa phương hỗ trợ lên 300.000m3.

"Tính toán cho thấy, phục vụ mục tiêu thông tuyến vào cuối năm nay, dự án còn cần khoảng 200.000m3 đá. Xử lý nút thắt này, tỉnh An Giang thống nhất sẽ tiếp tục hỗ trợ phân bổ nguồn đá cho dự án. Trong đó, tháng 10/2026, dự kiến sẽ cấp thêm cho dự án 50.000m3, số còn lại sẽ tiếp tục cấp trong tháng 11 và tháng 12", ông Hưng thông tin.

Cũng theo lãnh đạo điều hành dự án, thời gian qua, công tác điều chuyển, cắt giảm khối lượng công việc của các nhà thầu yếu, chậm tiến độ được chủ đầu tư quyết liệt triển khai.

Quá trình theo dõi tiến độ thi công, nhiều nhà thầu không đáp ứng tiến độ công việc như: Hải Đăng, HCB, Khang Nguyên, Trường Thành, Khánh Vĩnh đã được xem xét cắt chuyển khối lượng. Ba nhà thầu phụ cũng được bổ sung để chạy đua hoàn thành khối lượng công việc dở dang.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận có tổng chiều dài gần 52km. Trong đó, chiều dài qua tỉnh An Giang khoảng hơn 45km; qua tỉnh Cà Mau khoảng gần 7km. Dự án được khởi công vào tháng 3/2024 với tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng.