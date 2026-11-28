Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) - đơn vị vận hành và khai thác tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, cho biết đơn vị này đã trúng thầu vận hành tuyến đường sắt nhẹ LRT Phú Quốc - một trong những dự án chủ lực sẽ đưa vào phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

HURC1 đang đào tạo, tuyển dụng 300 nhân sự phục vụ vận hành tuyến đường sắt nhẹ LRT Phú Quốc.

Ông Lê Minh Triết cho biết thêm, để vận hành tuyến tàu điện LRT Phú Quốc, cần khoảng 300 nhân sự. Hiện HURC1 đang đẩy nhanh đào tạo, tuyển dụng nhân sự; mục tiêu đến tháng 1/2027 phải đảm bảo đủ số lượng nhân sự phục vụ dự án chạy thử dự kiến vào tháng 6/2027, và khai thác thương mại tháng 8/2027, trước 3 tháng khi APEC diễn ra.

Tuy nhiên, thách thức lớn là việc tuyển dụng khá khó khăn do nhân sự đặc thù, đặc biệt là lực lượng kỹ thuật viên chuyên ngành điện, viễn thông và cơ khí.

Hiện HURC1 đang phối hợp với các Trường Đại học Giao thông vận tải, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng để đào tạo nhân sự cho dự án này nói riêng, cũng như phục vụ ngành đường sắt nói chung.

Theo ông Triết, để chuẩn hóa quy trình đào tạo, đào tạo sát với vận hành, HURC1 cùng chuyên gia đưa trực tiếp quy trình vận hành, hồ sơ kỹ thuật thực tế vào giáo trình đào tạo, giúp sinh viên ra trường đáp ứng ngay yêu cầu công việc.

Ông Triết cũng kiến nghị UBND TP.HCM, các bộ ngành ban hành các cơ chế thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ các công trình đặc thù, nhất là đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao.

Theo kế hoạch, những đoàn tàu đầu tiên dự kiến được đưa về Phú Quốc trong tháng 1-2/2027, để phục vụ các bước lắp đặt, kiểm tra và chạy thử. Theo quy mô đầu tư xây dựng, tổng số đoàn tàu được đưa vào vận hành có thể lên đến 14 đoàn cùng một lúc. Trong giai đoạn 1, dự kiến đưa vào vận hành từ 6-10 đoàn tàu.

Hình hài tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên tại Phú Quốc dần lộ diện, dự án dự kiến vận hành thử nghiệm tháng 6/2027 và khai thác chính thức tháng 8/2027.

Tuyến LRT Phú Quốc kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Nam đảo. Khi vận hành, hành trình từ sân bay đến khu vực Trung tâm Hội nghị APEC dự kiến mất khoảng 20 phút.

Một điểm đặc biệt là 6 nhà ga của tuyến đường sắt nhẹ này (5 ga mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC) tái hiện những lát cắt đặc trưng từ Tây Bắc, Hà Nội, Huế, Tây Nguyên, Sài Gòn đến Phú Quốc. Đây sẽ là những không gian đầu tiên chào đón các nguyên thủ, đại biểu quốc tế đến Phú Quốc dự APEC 2027, đồng thời mở ra hành trình khám phá văn hóa Việt Nam cho du khách từ khắp thế giới.