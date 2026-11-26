Tại các dự án giao thông trọng điểm, dịp cuối năm này đang là “thời điểm vàng”, giai đoạn then chốt nhằm biến những đồng vốn ngân sách trở thành sản lượng trên công trường. (Ảnh: HẢI NGỌC)

Tuy nhiên, từ đầu tháng 10 trở lại đây, tranh thủ thời tiết bước vào mùa khô, các đơn vị chủ đầu tư đốc thúc nhà thầu huy động nhân lực và máy móc, thiết bị, tăng tốc tiến độ, triển khai thanh quyết toán để thúc đẩy giải ngân. Dịp cuối năm này đang là “thời điểm vàng”, giai đoạn then chốt nhằm biến những đồng vốn ngân sách trở thành sản lượng trên công trường, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Gỡ “điểm nghẽn”, đẩy tiến độ

Càng về cuối năm, từ sáng sớm đến tối khuya, tại bất kỳ đơn vị Ban Quản lý dự án/chủ đầu tư nào thuộc Bộ Xây dựng, không khí làm việc đều tất bật, hối hả hơn. Các bộ phận đang vào giai đoạn “nước rút”, bám đuổi tiến độ từng ngày, với nhiều giải pháp được triển khai nhằm tăng tốc tiến độ dự án, đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án mới, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Một tuần làm việc của ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 thường chia làm đôi, đầu tuần họp với các đơn vị, địa phương bàn biện pháp tháo gỡ nút thắt tại các dự án, xử lý phê duyệt từng chồng hồ sơ nghiệm thu, thanh toán xếp ngập trên bàn làm việc, không để lỡ nhịp guồng giải ngân; cuối tuần lại vội vã xách va-li bay vào miền trung hoặc các tỉnh miền núi phía bắc đốc thúc tiến độ tại công trường.

Với tổng kế hoạch vốn được giao suýt soát 4.000 tỷ đồng trong năm nay, ông Lê Thắng nhẩm tính, số liệu giải ngân đến ngày 25/11 đã đạt gần 80%. Đến hết tháng 11, con số này dự kiến sẽ tăng lên gần 85%.Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, vốn đầu tư công hầu hết đã được hấp thụ ở các hạng mục đầu tư giai đoạn 2. Từ nay đến đầu năm 2027, các nhà thầu được chủ đầu tư yêu cầu tập kết đủ thiết bị, tăng nhanh sản lượng thi công, đưa giá trị giải ngân tăng tương ứng.

Khẳng định bằng những giải pháp mạnh mẽ, Ban Quản lý dự án 2 phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao, song, lãnh đạo ban cũng nhìn nhận, đà chạy đua giải ngân dịp cuối năm sẽ không mấy suôn sẻ khi quá trình triển khai dự án vẫn đang tồn tại sự chênh lệch rất xa giữa đơn giá vật liệu của địa phương công bố và giá mua thực tế trên thị trường, gây khó khăn cho nhà thầu. Việc tuyển dụng nhân lực vẫn khó khăn, nhiều nhà thầu đang đối diện tình trạng "chảy máu chất xám", đặc biệt là lực lượng lái máy...

Tại dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn, do vướng nhiều điều kiện bất thuận, mốc thời gian hoàn thành dự án phải điều chỉnh kéo lùi sang năm 2027. Tuy khối lượng thi công thời gian qua rất lớn, nhưng hầu hết tại các hạng mục có giá trị giải ngân thấp (như lu lèn, thi công nền đường). Lãnh đạo ban đã yêu cầu Ban điều hành tích cực phối hợp địa phương tháo gỡ khó khăn nguồn vật liệu, bãi đổ thải, nhận diện nhà thầu có nguy cơ chậm để điều chuyển sản lượng kịp thời. Mục tiêu trước mắt trong tháng 11, giá trị giải ngân đạt khoảng 200 tỷ đồng (những tháng trước đó khoảng 100 tỷ đồng).

Kỹ sư Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc Ban điều hành dự án cho hay, ngay từ khi dự án khởi công (giữa tháng 3/2025), câu chuyện mặt bằng đã trở nên khá căng thẳng, phải hơn 4 tháng sau, việc giải phóng mặt bằng tương đối liền mạch, nhà thầu mới có đủ công địa huy động máy móc vào triển khai 26 mũi thi công. Tuy vậy, đúng giai đoạn ấy, mưa lớn kéo dài đến đầu tháng 11, gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn, khiến việc thi công bị đình trệ. Giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao và khan hiếm cũng là nguyên nhân gây “cản bước” tiến độ của dự án.

Tại nhiều dự án trọng điểm, đà chạy đua giải ngân dịp cuối năm vẫn không mấy suôn sẻ khi quá trình triển khai đang tồn tại chênh lệch rất xa giữa đơn giá vật liệu của địa phương công bố và giá mua thực tế trên thị trường. (Ảnh: HOÀI ĐỨC)

Theo Phó Giám đốc Ban điều hành dự án Lê Đức Hoài, hạng mục cầu Cao Thanh tại Km10+300 sau thời gian dài máy móc phải “trùm mền” vì không có đường tiếp cận, nay đã được nhà thầu huy động 2 máy khoan cọc nhồi, cùng vật tư sắt thép tiến hành thi công trụ. Ban điều hành dự án đã cùng các nhà thầu rà soát, nghiên cứu, tính toán giải pháp cải dịch một đoạn suối để triển khai đường tiếp cận, tạo công địa, ổn định thềm làm mố trụ, giúp tăng tốc tiến độ.

Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Năm nay, giải ngân vốn đầu tư công vẫn được Chính phủ tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, bởi nó tạo hiệu ứng lan tỏa, dẫn dắt và huy động các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, hình thành động lực tăng trưởng mới. Việc đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công các dự án hạ tầng trọng điểm đóng vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng không gian phát triển và góp phần hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Những tháng cuối năm là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với kết quả giải ngân vốn đầu tư công cả năm. Trong bối cảnh khối lượng vốn cần giải ngân còn lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng tốc tiến độ, mà còn phải tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn, điều chuyển vốn kịp thời và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn. Các chuyên gia cho rằng, cần tránh tư duy chạy theo thành tích giải ngân bằng mọi giá, lấy kết quả và chất lượng công trình làm thước đo.

Báo cáo nhanh của Bộ Tài chính cho thấy, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 12/11/2026 đạt 730.006,4 tỷ đồng, tương ứng 75,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (tương đương 30.675,4 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt 77,7% kế hoạch.

Về giá trị giải ngân lớn tại khối địa phương, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có lượng vốn được giải ngân lớn nhất, lần lượt đạt 127.300 tỷ đồng và 113.100 tỷ đồng. Ở khối bộ, ngành, Bộ Xây dựng xếp thứ 3 với lượng vốn đạt 23.000 tỷ đồng, đứng sau Bộ Quốc phòng với lượng vốn giải ngân 38.700 tỷ đồng và Bộ Công an 35.100 tỷ đồng.

Theo ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, thời điểm hiện tại, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án cũng đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó-Cao Bằng và cải tạo đường băng, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng ngay trong năm 2026, thay vì năm 2027 theo dự kiến ban đầu để san sẻ áp lực giải ngân cho các dự án khác.

Ở khối bộ, ngành, Bộ Xây dựng xếp thứ 3 về giải ngân với lượng vốn đạt 23.000 tỷ đồng, đứng sau Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. (Ảnh: TẠ NGỌC)

Dự án cải tạo đường băng, đường lăn sân bay Đà Nẵng hiện đã trình báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, tiến tới lựa chọn nhà thầu xây lắp để có thể khởi công ngay trong năm nay. Còn dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó-Cao Bằng, dự kiến đầu tháng 12 tới sẽ mở thầu, tiến tới thương thảo, ký hợp đồng, đáp ứng điều kiện khởi công. Dự án đã đăng ký kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 gần 570 tỷ đồng.

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công, giải ngân các dự án trọng điểm do Bộ Xây dựng quản lý, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, đề xuất phương án linh hoạt điều chuyển vốn giữa các dự án nếu cần thiết; rà soát nhà thầu không đáp ứng tiến độ, có biện pháp kiên quyết xử lý. Khâu nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công cần sự phối hợp của nhiều bên, các bên phải xác định cụ thể đầu mối và thời hạn giải quyết. Giám đốc các ban quản lý dự án được giao trực tiếp làm việc với nhà thầu, tư vấn để xác định rõ trách nhiệm từng chủ thể trong việc nghiệm thu, thanh toán. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện dự án được giao, ưu tiên dành thời gian hằng tuần kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

“Các đơn vị, chủ đầu tư cần đôn đốc, bứt phá tốc độ giải ngân, cần coi đây là mệnh lệnh, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải siết chặt quản lý, kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm theo hợp đồng, xem xét không cho tham gia các dự án tiếp theo đối với đơn vị cố tình chây ỳ”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đặc biệt nhấn mạnh.