Ê-kíp phẫu thuật kết hợp xương sườn

Trong lúc điều khiển xe, ông L.Đ.P. (53 tuổi, ngụ Lâm Đồng) không may gặp tai nạn lật xe, ngã đập mạnh vùng ngực trái xuống đường. Cú va chạm khiến ông đau ngực dữ dội, khó thở và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) trong tình trạng suy hô hấp, mạch nhanh và biến dạng thành ngực trái.

Kết quả chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt (MSCT) lồng ngực bệnh nhân ghi nhận 8 xương sườn bên trái, từ số 3 đến số 10, gãy nhiều mảnh, làm biến dạng thành ngực.

Hình ảnh còn cho thấy tràn máu màng phổi trái, tràn khí màng phổi trái áp lực đẩy lệch trung thất, phổi trái xẹp hoàn toàn và rách nhu mô. Lúc này, ông P. gần như chỉ còn thở bằng phổi phải.

TS.BS Võ Công Trường, bác sĩ Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, cùng ê-kíp khẩn trương can thiệp cấp cứu. Thông qua đường mổ chỉ 1cm, bác sĩ tiếp cận khoang màng phổi để cầm máu và đặt dẫn lưu cấp cứu. Khoảng 500 – 600ml máu thoát ra cùng một lượng lớn khí, giúp tình trạng suy hô hấp của ông P. cải thiện rõ rệt. Kết hợp với công tác hồi sức tích cực, các chỉ số sinh hiệu khác của bệnh nhân cũng dần ổn định.

3 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã thở dễ dàng hơn, có thể tự vận động và sinh hoạt bình thường.

Sau khi dẫn lưu và hồi sức, ê-kíp tiếp tục đánh giá mảng sườn di động hình thành tại vùng có nhiều xương sườn gãy liên tiếp và gãy nhiều mảnh. Tổn thương này có thể gây hiện tượng hô hấp đảo ngược, tức là phần thành ngực mất ổn định lõm vào khi người bệnh hít vào. "Nếu không được cố định kịp thời, mảng sườn di động sẽ khiến người bệnh suy hô hấp ngày càng nặng và phải thở bằng máy kéo dài", BS Trường nhấn mạnh.

Ngay khi tình trạng hô hấp và tuần hoàn của ông P. ổn định, ê-kíp tiến hành phẫu thuật kết hợp xương sườn nhằm điều trị mảng sườn di động và khôi phục độ vững của thành ngực.

Trong lúc mổ, các bác sĩ ghi nhận xương sườn số 6, 7 và 8 gãy di lệch. Các đầu xương chồng lên nhau khiến thành ngực biến dạng và mất ổn định. Ê-kíp phải nắn chỉnh từng đoạn xương về đúng vị trí giải phẫu, sau đó mới cố định các ổ gãy bằng 3 nẹp chuyên dụng.

Khoảng 3 ngày sau phẫu thuật, ông P. đã thở dễ dàng hơn, có thể tự vận động và sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ khuyến cáo, sau tai nạn hoặc va đập mạnh vùng ngực, cần đưa người bị thương đến cơ sở y tế để kiểm tra, đặc biệt khi có các dấu hiệu như đau ngực tăng khi hít thở, khó thở, thở nhanh, tím tái, choáng váng hoặc biến dạng thành ngực. Không tự ý nắn chỉnh vùng ngực bị biến dạng hoặc băng ép chặt lồng ngực vì có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động hô hấp.