Chạy đua tiến độ trên các công trình khẩn cấp

Các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn công trình và khả năng thoát lũ.

Tại tổ dân phố Cẩm Văn (phường An Nhơn Đông), ông Lê Văn Minh (59 tuổi) vẫn nhớ nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến, bờ sông sạt lở, đe dọa nhà cửa.

Trước đây, tường nhà ông chỉ cách mép sông khoảng 3 m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến móng nhà. Để sớm triển khai công trình, gia đình ông tự nguyện hiến hơn 50 m² đất ở.

Sau hơn 2 tháng thi công, tuyến kè đang dần thành hình. “Bây giờ, nhà lại ở mặt tiền khang trang, nhìn ra sông” - ông Minh vui vẻ nói.

Kè sông Cẩm Văn thuộc danh mục công trình xây dựng khẩn cấp theo Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 14-1-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công trình nằm trong gói kinh phí 161 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh nhằm khắc phục hư hỏng tại 64 công trình đê, kè sông, kè biển, hồ, đập, kênh mương do bão số 13 và mưa lũ gây ra.

Theo kế hoạch, các công trình kênh mương, đập dâng phải bảo đảm tưới tiêu vụ Đông Xuân trước ngày 31-1-2026; các công trình còn lại hoàn thành trong năm 2026.

Tăng tốc thi công, gỡ vướng mặt bằng

Đến nay, nhiều công trình cơ bản hoàn thành hoặc đạt khối lượng thi công khá cao. Tại phường An Nhơn Đông, 5/6 công trình đã đưa vào sử dụng; kè sông Cẩm Văn đạt khoảng 90% khối lượng.

Kè Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) đạt gần 87% giá trị hợp đồng; kè Ca Công và Ca Công Nam (phường Hoài Nhơn Đông) đạt khoảng 70%. Trong khi đó, kè sông An Lão đoạn từ cầu Mỹ Thành đến thôn Năng An (xã Vạn Đức) đạt khoảng 75% khối lượng.

Tại phường An Nhơn Đông, 6 danh mục công trình có tổng vốn gần 32 tỷ đồng (ngân sách tỉnh hỗ trợ 4,2 tỷ đồng, còn lại do địa phương đối ứng). Ông Cao Tấn Sĩ - cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Phát triển quỹ đất phường - cho biết, đến ngày 22-10, có 5 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Kè sông Cẩm Văn, đoạn từ cầu Cẩm Tiên 2 đến giáp kè Chín Cháu (phường An Nhơn Đông) đang hoàn thiện. Ảnh: T.L

Công trình còn lại là kè sông Cẩm Văn, đoạn từ cầu Cẩm Tiên 2 đến giáp kè Chín Cháu, dài 255 m, vốn đầu tư hơn 5,3 tỷ đồng, vướng giải phóng mặt bằng khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Nhà thầu đang lu lèn nền để thi công dầm đỉnh và mặt kè, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10-2026.

Tương tự, kè Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) còn khoảng 20 m chưa thi công do vướng giải phóng mặt bằng liên quan đến kiến nghị của một hộ dân.

Ông Phan Quảng Nghĩa - Giám đốc Ban Quản lý xã Phù Mỹ Đông - cho hay, địa phương đã trả lời kiến nghị nhưng hộ dân chưa chấp hành. Chính quyền đang tính phương án bảo vệ thi công để xử lý dứt điểm, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 10-2026.

Tại xã Vạn Đức, kè sông An Lão ban đầu dài hơn 800 m, sau đó được bổ sung khoảng 150 m, nâng tổng chiều dài lên gần 1 km. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hoài Nguyên, việc điều chỉnh quy mô và mưa kéo dài khiến nền đường nhão, cản trở thi công một số hạng mục ngoài trời.

Hiện chủ đầu tư và nhà thầu công trình trên tập trung hoàn thiện chân kè, lắp dầm, lắp khung, sau đó đổ bê tông mặt kè. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, lực lượng thi công đổ đá, lu lèn phần đường trên kè, hạn chế nguy cơ hư hỏng khi mưa lũ xuất hiện. Công trình dự kiến hoàn thành cơ bản vào cuối tháng 1-2027.

Trước áp lực tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư huy động nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công nhiều ca, kíp; ưu tiên hoàn thành các hạng mục dưới nước, chân kè, mái kè, thân đập và vị trí xung yếu trước khi mực nước sông, suối dâng cao.

Ông Ngô Vĩnh Khánh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh việc tăng cường mũi thi công phải đi đôi với kiểm soát dòng chảy, không thu hẹp lòng sông, suối, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ, nhất là trong mùa mưa bão. Các công trình tạm phải được quản lý chặt chẽ, kịp thời thu dọn, tránh lấn chiếm lòng sông, suối và hành lang bảo vệ đê điều.

Không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ

Tại công trường kè biển Hải Minh, tổ dân phố 1 (phường Quy Nhơn), những ngày cuối tháng 10-2026, 15 công nhân cùng máy móc khẩn trương thi công các hạng mục lát mái kè và hệ thống thoát nước.

Theo ông Phan Khắc Duy - Giám đốc Ban Quản lý phường, tuyến kè dài hơn 262 m, khởi công ngày 3-7, dự kiến hoàn thành vào tháng 2-2027.

Kè biển Hải Minh, tổ dân phố 1 (phường Quy Nhơn) dự kiến hoàn thành vào tháng 2-2027. Ảnh: T.L

Đẩy nhanh thi công phải đi đôi với chất lượng và an toàn. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kiểm soát nguồn gốc, chất lượng vật liệu; loại bỏ cấu kiện nứt vỡ, không đạt yêu cầu thiết kế.

Công tác nghiệm thu phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Với nhà thầu yếu kém, chậm tiến độ so với cam kết, chủ đầu tư phải xử lý vi phạm hợp đồng hoặc điều chuyển khối lượng cho đơn vị đủ năng lực.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Ngọc An, chính quyền cơ sở phải thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật tư, nhân lực.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để công trình chậm tiến độ, mất an toàn hoặc thất thoát vốn. Các địa phương phải báo cáo trước ngày 25 hằng tháng về khối lượng thực hiện, khó khăn và thời hạn hoàn thành; việc nghiệm thu, thanh toán căn cứ khối lượng thực tế, tránh dồn vốn vào cuối năm.

Với các công trình đã hoàn thành, việc kiểm tra sau mưa lớn cũng cần được duy trì để phát hiện, xử lý sớm tình trạng sụt lún mái kè, xói lở chân kè, rò rỉ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (57 tuổi, ở tổ dân phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông) mong muốn chính quyền tiếp tục khai thông dòng chảy phía hạ lưu cầu Cẩm Tiên 2 để nước thoát nhanh hơn khi có lũ, góp phần bảo vệ khu dân cư.

Mùa mưa bão không chờ công trường. Vì vậy, bên cạnh tăng tốc thi công, các địa phương cần xử lý dứt điểm những vướng mắc, kiểm soát chất lượng và chủ động phương án ứng phó thời tiết bất lợi.

Mỗi hạng mục hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm an toàn sẽ góp phần bảo vệ bờ sông, bờ biển và khu dân cư trước những diễn biến khó lường của mưa lũ.