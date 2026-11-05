Chạy đua tiến độ ba dự án giao thông tại Phú Quốc, hướng tới APEC 2027

Hiện công trường Dự án tuyến tàu điện nhẹ LRT tại Phú Quốc duy trì 7 mũi thi công với khoảng 1.200-1.300 công nhân. (Ảnh: Sun Group cung cấp)

Ba dự án giao thông gồm tuyến tàu điện nhẹ LRT, Dự án ĐT975, Đại lộ APEC tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) nhằm phục vụ cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tăng tốc thi công, nhằm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Tập đoàn Sun Group (chủ đầu tư), tuyến tàu điện nhẹ LRT chiều dài 17,59km, được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, hiện tại có 4/6 nhà ga đạt khoảng 60% khối lượng, gần 10km ray đã được lắp đặt trên tuyến. Hạng mục cầu hoàn thành cọc, mố trụ và 16/21 dầm hộp; hầm 1 đào móng 32/36 đốt, hầm 2 đạt 21/23 đốt, trong khi hầm 3 hoàn thành toàn bộ 307/307 cọc và đào móng 34/51 đốt.

Trên nền tuyến, lớp đá dăm gia cố xi măng đã triển khai 10,3/14km, lớp bê tông nhựa đạt 9,9/14 km. Theo kế hoạch, kết cấu hầm và dầm hộp dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026, công tác lắp ray hoàn thành trong tháng 2/2027, hướng tới vận hành thử nghiệm trong tháng 6/2027.

Ông Nguyễn Tất Đạt, Chỉ huy trưởng gói thầu lắp đặt đường ray Dự án LRT cho biết trên công trường với 7 mũi thi công, với 1.200-1.300 kỹ sư và công nhân tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục như: nền đường, nhà ga, cầu, hầm và đường ray.

Ông Đạt chỉ ra thách thức lớn nhất của dự án là tiến độ gấp, trong khi quá trình thi công chịu ảnh hưởng bởi thời tiết biển đảo, gây nhiều khó khăn trong tổ chức triển khai. Bên cạnh đó, mặt bằng được phân chia thành nhiều đoạn, đòi hỏi phải tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công trên toàn công trường để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Được định hướng là phương thức giao thông công cộng xanh, LRT không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại cho quan khách dự APEC 2027 mà kỳ vọng giúp tăng cường kết nối giữa sân bay, khu vực hội nghị và các điểm đến du lịch, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông hiện đại, tạo động lực phát triển đô thị Phú Quốc trong dài hạn.

Không chỉ LRT, các Dự án ĐT975, Đại lộ APEC cần huy động nhiều nhân lực, cấp tập triển khai trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt trên đảo, song song đáp ứng yêu cầu khắt khe về tiến độ và chất lượng.

ĐT.975 được xác định là trục xương sống kết nối Sân bay Phú Quốc về khu vực Trung tâm Hội nghị-Triển lãm APEC. Dự án có chiều dài hơn 19km, lộ giới 62m với quy mô lên tới 10 làn xe. Nhà thầu dự kiến hoàn thành thảm bê tông nhựa trái tuyến trước 28/2/2027; kỳ vọng hoàn thiện toàn tuyến trước 30/04/2027.

Nhà thầu thi công nền đường Dự án ĐT.975 kết nối Sân bay Phú Quốc về khu vực Trung tâm Hội nghị-Triển lãm APEC. (Ảnh: Sun Group cung cấp)

Tại Đại lộ APEC - tuyến đường nghi lễ dài khoảng 3km dẫn vào cụm Trung tâm hội nghị, triển lãm APEC, công trường tập trung đẩy nhanh các mũi thi công nền và hạ tầng kỹ thuật hướng tới hoàn thiện toàn tuyến trước 30/04/2027.

Trước đó, tại buổi kiểm tra các công trình phục vụ APEC ngày 25/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận khối lượng công việc lớn được triển khai trong khoảng thời gian ngắn, bất chấp khó khăn về thời tiết và vận chuyển ra đảo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần "Ba không:" Không lùi mốc tiến độ, không hạ chuẩn chất lượng và không để xảy ra sai phạm. Theo đó, mốc hoàn thành các công trình chậm nhất ngày 30/6/2027 là bắt buộc. Không hạ chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật; tất cả các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 phải xứng tầm quốc tế. Cùng với đó, triển khai nhanh nhưng phải bảo đảm an toàn, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí../.