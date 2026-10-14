Chạy đua thủ tục, khởi công 2 dự án giao thông lớn khu vực phía Nam vào cuối năm

Đã khởi công 3 dự án theo kế hoạch

Thông tin về tình hình đầu tư xây dựng các dự án tại Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 của Bộ Xây dựng chiều nay (14/10), ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, theo kế hoạch, năm nay, Bộ Xây dựng có 5 dự án dự kiến khởi công.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng thông tin tại hội nghị (Ảnh: Tạ Hải)

Tính đến hiện tại, có 3 dự án đã khởi công, gồm: Cầu Ninh Cường; Cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện và hoàn thiện hầm Cù Mông.

Đối với 2 dự án còn lại, dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam (tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng, vốn vay WB, hoàn thành tháng 9/2030) đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị thực hiện dự án và ký kết Hiệp định vay vốn, hiện đang lựa chọn tư vấn giám sát và thực hiện thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự kiến khởi công trong tháng 12/2026.

Dự án đầu tư 3 tuyến Quốc lộ (53, 62, Nam Sông Hậu) tại đồng bằng sông Cửu Long (tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng, vốn vay WB, hoàn thành năm 2031) hiện đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật; dự kiến khởi công trong quý IV/2026.

Nhiều dự án chuyển biến lớn về sản lượng

Cùng với các dự án sắp khởi công, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho biết, theo kế hoạch, năm 2026, Bộ có 30 dự án/dự án thành phần (DATP) dự kiến hoàn thành.

Đến nay, có 13/30 dự án/DATP đã hoàn thành, đang thi công 17/30 dự án/DATP. Trong đó 9/17 dự án tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch, 2/17 dự án/DATP tiến độ còn chậm so với kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật tại một số vị trí còn chậm; năng lực huy động nhân lực, thiết bị của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.

Thông tin chi tiết, ông Lâm Văn Hoàng cho biết, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, so với tháng 8/2026, nhiều dự án đang chuyển biến tích cực trong thi công.

Điển hình, dự án hoàn thiện hầm đèo Bụt thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng đạt sản lượng đạt 46%, tăng 15% so với tháng trước.

Dự án hoàn thiện hầm Núi Vung thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đạt sản lượng gần20%, tăng gần 6% so với tháng trước.

Dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đạt sản lượng hơn 45%,tăng 5,5% so với tháng trước.

Một số dự án tuy đã có chuyển biến về sản lượng nhưng tiến độ nói chung vẫn chậm so với kế hoạch như: Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn; Dự án nâng cấp QL14B, TP. Đà Nẵng; Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn; Dự án nâng cấp mở rộng QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì (Phú Thọ).