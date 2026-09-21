Chạy đua thời gian, tăng tốc dựng bờ kè ngăn xói lở bờ biển đẹp nhất châu Á

Gói thầu thi công khắc phục xói lở bờ biển Hội An (TP Đà Nẵng) có giá trị hơn 214 tỷ đồng. Đây là một trong hai gói xây lắp lớn thuộc công trình khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) và khắc phục xói lở bờ biển Hội An.

Tuyến kè bờ biển Hội An dài khoảng 1.950m, chia thành 3 khu vực: Khu vực 1 thuộc phường Hội An Đông, khu vực 2 và 3 thuộc phường Hội An Tây. Công trình khởi công ngày 20/5/2026.

Hiện, các mũi thi công đang được tăng cường để đẩy nhanh những hạng mục cuối. Khoảng 80 công nhân và hàng chục máy móc, thiết bị được huy động, chia thành 3 mũi thi công, làm việc liên tục từ sáng đến tối để bù lại tiến độ sau những đợt ảnh hưởng của mưa gió và sóng lớn.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) cho biết, khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng .

Trong đó, khu vực 1 đã hoàn thành công tác lát mái; khu vực 2 đạt khoảng 80% và khu vực 3 đạt khoảng 65%.

Ông Trần Đình Quốc, Chỉ huy phó công trường (Công ty CPXL Thành An 96, Binh đoàn 11), cho biết các hạng mục phía dưới kè đã hoàn thành từ tháng trước; phần mái kè với 18 hàng cũng đã thi công xong.

Đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại gồm bêtông vai kè, tường chắn kè và bêtông mặt đường. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần thi công trong ngày 20/10 và bàn giao công trình vào ngày 30/10.

Mới đây, tại buổi kiểm tra loạt dự án, trong đó có kè chống xói lở bờ biển Hội An, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các công trình kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển cơ bản hoàn thành trước ngày 30/9, đồng thời đặc biệt chú ý an toàn trong mùa mưa bão, không để xảy ra sạt lở.

Hơn 10 năm trước, bãi biển Hội An từng được vinh danh trong top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á.

Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, bờ biển liên tục bị sóng lớn “nuốt chửng”, ăn sâu vào bờ hàng trăm mét. Xói lở kéo dài hàng cây số từ Cửa Đại sang tận An Bàng.

Bờ biển sạt lở ngày càng nghiêm trọng khiến người dân địa phương không khỏi bất an.

Để tự cứu mình, các chủ resort, nhà hàng đã phải cuốn vào một cuộc đua tốn kém nhưng vô cùng gian nan. Hàng nghìn bao tải cát cùng các cọc tre đã được dựng lên nhằm ngăn cản sức công phá của sóng biển nhưng đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời.