Chạy đua thi công kè khẩn cấp, bảo vệ tài sản người dân ven bờ sông Thu Bồn

Đảm bảo tiến độ thi công phần chân kè.

Dù chính quyền địa phương đã triển khai một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro và thiệt hại, nỗi lo vẫn thường trực, khiến người dân có những đêm không ngủ. Thậm chí, trong tình huống khẩn cấp, người dân phải sơ tán tạm thời vì sợ nước sông tràn vào nhà, đe dọa tính mạng và tài sản. Đỉnh điểm là trận mưa lớn tháng 10-2025 đã khiến khu vực bờ sông này sạt lở nghiêm trọng, với chiều dài khoảng 500m. Một số vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà dân từ 2 - 3m, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 150 hộ dân và ảnh hưởng gián tiếp đến hơn 500 hộ trên địa bàn. Vì vậy, ước mong lớn nhất của bà con nơi đây suốt bao năm qua là có một tuyến kè vững chắc để che chắn, bảo vệ cuộc sống, giúp người dân yên tâm "an cư lạc nghiệp".

Tiếp tục huy động máy móc để thi công phần còn lại.

Trước thực trạng trên, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực này. Chính quyền xã Thu Bồn đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư với kinh phí hơn 10 tỷ đồng nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn; góp phần ổn định sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau khoảng 4 tháng triển khai, dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp tại bờ sông Thu Bồn, dù gặp không ít khó khăn do địa hình, nguồn vật liệu thiếu hụt và thời tiết thường xuyên có mưa, nhưng đã cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra. UBND xã và nhà thầu tập trung phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để huy động tối đa nguồn lực phục vụ thi công. Hiện khối lượng thi công đạt hơn 70%, trong đó, phần chân kè đã cơ bản hoàn thiện. Ghi nhận thực tế tại dự án, đơn vị thi công triển khai 3 mũi thi công với hàng chục thiết bị và nhân công. Các hạng mục được tập trung thực hiện gồm đào đắp đất, đá hộc, thi công mái và thân kè, hoàn thiện chân kè bằng thảm rọ đá mạ kẽm… Đại diện nhà thầu cho biết, các hạng mục chính của công trình cơ bản bảo đảm tiến độ. Khó khăn lớn nhất của dự án là thời tiết thường xuyên có mưa và nguồn đá hộc khan hiếm. Những yếu tố này ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ một số hạng mục còn dang dở.

Đại diện UBND xã Thu Bồn cho biết, dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp tại bờ sông Thu Bồn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh việc đôn đốc nhà thầu, chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu. Sau khoảng thời gian thi công, công trình đã cơ bản hình thành, người dân sinh sống quanh khu vực vô cùng phấn khởi. UBND xã đang chỉ đạo nhà thầu tăng ca nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục còn dang dở. Bên cạnh việc bảo đảm tiến độ, nhà thầu cần đặc biệt chú trọng chất lượng công trình.