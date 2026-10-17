'Chạy đua' hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán những tháng cuối năm

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị kiểm toán tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán năm 2026. Ảnh N.Lộc

Theo đó, đơn vị đã tổ chức thực hiện 4 cuộc kiểm toán đợt 2/2026 và 2 cuộc kiểm toán bổ sung đảm bảo chất lượng, tiến độ; báo cáo kết quả kiểm toán đầy đủ, đúng thời gian quy định; tổng hợp kết quả kiểm toán để lập, trình lãnh đạo KTNN xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán theo quy định, trong đó đã phát hành 4 báo cáo kiểm toán đợt 2/2026.

Tính đến hết tháng 9, KTNN chuyên ngành V đã kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2025 và chuyên đề công tác đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số của các Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2023-2025 tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2025 tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt nam, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Kiểm toán hồ sơ quyết toán cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn; kiểm toán đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án đầu tư công (3 dự án).

Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức thực hiện kiểm toán đối với 3 đoàn kiểm toán theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước gồm: Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Đoàn kiểm toán đánh giá hiệu quả đầu tư đối với Dự án Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 1.760 tấn ure/ngày (560.000 tấn ure/năm); Đoàn kiểm toán chuyên đề Công tác đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số của các Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2023-2025 tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Trao đổi với Báo Kiểm toán, lãnh đạo KTNN chuyên ngành V cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc chú trọng chuẩn bị kiểm toán từ sớm, đơn vị cũng thực hiện thu thập, phân tích thông tin, tài liệu do các đơn vị cung cấp để xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2027, KHKT trung hạn 2027-2029, cũng như sẵn sàng chuẩn bị cho việc triển khai KHKT.

KTNN chuyên ngành V đã tổ chức thực hiện 4 cuộc kiểm toán đợt 2/2026 và 2 cuộc kiểm toán bổ sung đảm bảo chất lượng, tiến độ. Ảnh: N.Lộc

Xác định công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán ngay từ nội bộ đoàn, tổ kiểm toán đóng vai trò rất quan trọng, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; thực hiện đầy đủ, kịp thời việc báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán theo đúng thời gian quy định.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị được kiểm toán và tổ chức cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2025 và các năm trước; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đảm bảo đúng thời gian quy định.

Xác định thời gian còn lại của năm 2026 đang rất gấp rút, trên cơ sở những kết quả đạt được và nhận diện vướng mắc, đề xuất́ giải pháp tháo gỡ phù hợp, KTNN chuyên ngành V sẽ quyết liệt, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch và đột xuất được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

Trong đó, đơn vị sẽ tổ chức hoàn thiện, lấy ý kiến đơn vị, thông báo kết quả kiểm toán; hoàn thiện, trình lãnh đạo KTNN cho phép phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng trình tự, thủ tục quy định đối với 2 cuộc kiểm toán bổ sung.

Đối với 3 cuộc kiểm toán đang thực hiện và 1 cuộc kiểm toán chuẩn bị triển khai, đơn vị sẽ tổ chức quản lý, thực hiện nghiêm kiểm toán theo kế hoạch; theo dõi, tổng hợp báo cáo lãnh đạo KTNN kết quả và tình hình thực hiện kiểm toán; tổng hợp kết quả kiểm toán để lập dự thảo báo cáo kiểm toán trình lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt; gửi lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán đối với dự thảo báo cáo kiểm toán; tổ chức thông báo kết quả kiểm toán; hoàn thiện, trình lãnh đạo KTNN cho phép phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đồng thời, “đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc việc thực hiện kiến nghị đối với kiến nghị kiểm toán năm 2025 và các kiến nghị các năm trước chưa thực hiện; tổ chức thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp tùy thuộc tình hình thực hiện kiến nghị theo báo cáo của đơn vị” - lãnh đạo KTNN chuyên ngành V cho biết./.