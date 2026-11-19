Tại Hội nghị khoa học quốc tế “Tối ưu hóa hỗ trợ hô hấp cho trẻ sinh non: Từ chăm sóc trước sinh đến quản lý trẻ sơ sinh” chiều 18/11, TS.BS. Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết mặc dù y tế toàn cầu đã nỗ lực giảm tỷ lệ sinh non nhưng tình trạng này vẫn là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe trẻ sơ sinh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê, khoảng 1/10 số trẻ trên toàn cầu sinh ra là trẻ sinh non. Biến chứng sinh non là nguyên nhân đơn lẻ hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, chiếm khoảng 18% số ca tử vong ở nhóm tuổi này và 36% tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Trong số đó 15% số trẻ chào đời trước 32 tuần tuổi cần được chăm sóc y tế sát sao do nguy cơ gặp hậu quả nặng nề.

Đáng lưu ý, đối với những trẻ sinh non sống sót, giai đoạn sơ sinh vẫn có thể đối mặt với hội chứng suy hô hấp, nhiễm trùng, xuất huyết não, viêm ruột hoại tử, bệnh phổi mạn tính, tổn thương chất trắng quanh não thất hoặc bệnh võng mạc.

“Quá trình phát triển lâu dài, trẻ còn có nguy cơ bị bại não, chậm phát triển và suy giảm nhận thức. Khi trưởng thành, những người có tiền sử sinh non tiếp tục tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường hay bệnh lý tim mạch”, Tiến sĩ Linh nói.

Chuyên gia đến từ Thụy Điển hướng dẫn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chăm sóc trẻ sinh non. Ảnh: Tiến Thành

ThS. BSCKII. Phạm Thị Thu Phương (Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) nhấn mạnh, trên thế giới mỗi năm có gần 1 triệu trẻ sinh non tử vong do các biến chứng mà suy hô hấp (RDS) là nguyên nhân hàng đầu.

Theo đó, tại Mỹ, nhóm trẻ sinh non từ 34 tuần tuổi thai trở xuống mắc RDS dao động từ 6,1% đến 7,6%. Trong khi đó, tại Uganda, tỷ lệ tử vong sớm chỉ trong 7 ngày đầu ở trẻ sinh non mắc RDS lên tới 19,3%.

Những dữ liệu thực tế trên cho thấy tuổi thai càng nhỏ thì nguy cơ trẻ mắc hội chứng suy hô hấp cấp càng cao và kết quả điều trị cũng như khả năng sống sót của trẻ có sự chênh lệch rất lớn giữa các quốc gia, phụ thuộc trực tiếp vào năng lực và điều kiện của từng hệ thống y tế.

Thạc sĩ Phương lý giải, với bé sinh non, hệ hô hấp chưa trưởng thành, chưa sản xuất đủ surfactant (chất ngăn ngừa xẹp phổi) gây bệnh màng trong, khiến phế nang dễ bị xẹp, gây khó thở, suy hô hấp.

"Trước đây có phương pháp xâm nhập, đưa ống vào tận khí quản để bơm thuốc surfactant. Hiện, xu hướng thế giới áp dụng phương pháp ít xâm lấn hơn, giảm chấn thương phổi, giảm những xâm nhập làm tổn thương phổi bệnh nhi, giảm các biến cố", bác sĩ Phương thông tin.

Bên cạnh các giải pháp can thiệp trước sinh và kiểm soát bệnh lý hô hấp, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng triển khai đồng bộ nhiều kỹ thuật, mô hình tiên tiến trong việc chăm sóc toàn diện cho trẻ sơ sinh và trẻ sinh non, nhẹ cân.