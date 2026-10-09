Chạy đua dựng mái ấm mới, rời vùng núi lở

Những mái nhà mới đang thành hình tại khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm

Trong các ngày đầu tháng 10, tại hai khu tái định cư núi Cấm (xã Cát Tiến) và núi Gành (xã Đề Gi), nhiều ngôi nhà đang được khẩn trương xây dựng, một số đã hoàn thiện để đón các gia đình đến nơi ở mới. Dù còn nhiều lo toan nhưng người dân vẫn không giấu được niềm vui khi sắp có mái ấm an toàn, vững chãi.

Rời chân núi, dựng mái ấm mới

Dưới bầu trời xám sẫm, những người thợ tại khu tái định cư núi Gành vẫn miệt mài làm việc. Trong ngôi nhà đang hoàn thiện, bà Nguyễn Thị Phượng (59 tuổi) kể về những tháng ngày nơm nớp sống bên ngọn núi chực chờ sạt lở. Chồng bà mất trong vụ sạt lở cách đây 19 năm. Từ đó, một mình bà vất vả nuôi hai con ăn học thành người.

Những người thợ nỗ lực hoàn thiện các hạng mục, chạy đua với mùa mưa lũ tại khu tái định cư Núi Gành

Cuối năm 2025, núi Gành tiếp tục trượt lở. Được chính quyền hỗ trợ, gia đình bà rời vùng nguy hiểm đến khu tái định cư. Gia đình được bồi thường, hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, đất đai và bố trí một lô đất tái định cư rộng 200m² với giá ưu đãi.

“Khu tái định cư mới rất khang trang, hạ tầng đầy đủ. Từ nay tôi không còn lo núi sạt lở mỗi khi mưa to, gió lớn”, bà Phượng bày tỏ.

Ngôi nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Phượng đang dần hoàn thiện

Theo UBND xã Đề Gi, khu tái định cư vùng sạt lở núi Gành có 68 hộ, hiện 42 hộ đã di dời. Xã đang rà soát, xem xét bố trí tái định cư cho các trường hợp là con cháu những gia đình ở khu vực sạt lở, giúp người dân yên tâm đến nơi ở mới.

Nhiều ngôi nhà cũ dưới chân núi Gành đã được tháo dỡ, người dân chuyển đến nơi ở mới an toàn

Tại xã Cát Tiến, vụ sạt lở núi Cấm cách đây 5 năm vẫn ám ảnh người dân làng Chánh Thắng, thôn Trung Thắng. Sau vụ sạt lở, địa phương xây dựng khu tái định cư giữa cánh đồng Chánh Thắng. Tuy nhiên, những lo toan về sinh kế khiến việc di dời kéo dài đến nay.

Nhiều ngôi nhà mới có gác giúp người dân chủ động ứng phó ngập lụt tại khu tái định cư

Căn nhà của vợ chồng bà Võ Thị Thu và ông Mai Văn Khải (cùng 65 tuổi) được xây trên lô đất rộng 200m² giữa khu tái định cư. Hai ông bà phấn khởi vì mùa mưa năm nay không còn phải nơm nớp lo núi lở.

“Đến nơi ở mới, vợ chồng tôi rất mừng. Từ nay không còn lo núi sạt lở mỗi khi mưa lớn, không phải di dời khi mưa lũ. Chúng tôi mong chính quyền hỗ trợ để tất cả cùng đến nơi an toàn”, bà Thu nói.

Nhiều ngôi nhà được đầu tư hàng tỷ đồng, xây nhiều tầng để chủ động ứng phó thiên tai, ngập lụt

Tháo gỡ vướng mắc bồi thường, hỗ trợ sinh kế

Theo UBND xã Cát Tiến, vùng sạt lở núi Cấm có 64 hộ thuộc diện di dời, giải tỏa toàn bộ để bảo đảm an toàn. Đến nay, 44 hộ đã nhận tiền bồi thường, nhận đất xây nhà mới; 20 hộ còn lại chưa nhận được tiền bồi thường do vướng chính sách.

Nhiều lớp nhà được xây dựng khang trang, mẫu mã đẹp ở khu TĐC Núi Cấm

Tỉnh Gia Lai đã giao Sở NN-MT chủ trì giải quyết nguyện vọng của người dân và vấn đề bồi thường đất vườn, đất nông nghiệp để các hộ yên tâm di dời.

Nỗ lực hoàn thiện công đoạn cuối cùng, chạy đua trước mùa mưa lũ

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến, cho biết các nguyện vọng của người dân đến nay cơ bản được xem xét, giải quyết, giúp bà con đến nơi ở mới khang trang, an toàn hơn.

“Về lâu dài, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định sinh kế. Đồng thời, rà soát, sắp xếp, di dời người dân ở các vùng nguy cơ cao, không để bà con sinh sống trong vùng nguy hiểm”, ông Hưng nói.

Khu tái định cư núi Cấm nằm sát làng cũ, giữa cánh đồng gắn với sinh kế của người dân bao đời nay