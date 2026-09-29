Chạy đua 12 phút trong đêm cứu người đuối nước ở chân cầu Long Biên

Rạng sáng 29/9, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) đã kịp thời cứu sống một thanh niên bị đuối nước tại khu vực chân cầu Long Biên.

Hình ảnh các chiến sĩ cứu nam thanh niên đuối nước. Ảnh: CACC.

Cụ thể, nhận tin báo lúc 2h57 về vụ việc tại địa bàn phường Bồ Đề, đơn vị đã lập tức huy động 2 ca nô cùng 10 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường. Dù công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do đêm tối và tầm nhìn hạn chế, lực lượng cứu nạn đã chạy đua với thời gian, tích cực rà soát khu vực sông. Đến 3h09, chỉ sau 12 phút nhận tin, tổ công tác đã phát hiện, tiếp cận và đưa nạn nhân lên ca nô an toàn trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Hình ảnh các chiến sĩ dìu nạn nhân trên bờ an toàn. Ảnh: CACC.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh N.B.V (SN 2005, thường trú tại Chương Mỹ, Hà Nội). Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã tiến hành bàn giao vụ việc cho Công an phường Bồ Đề tiếp tục xử lý theo quy định, đồng thời quay trở về trạng thái thường trực chiến đấu.

Việc ứng cứu thành công nạn nhân trong khoảng "thời gian vàng" ngắn ngủi đã thể hiện tinh thần chủ động, phản ứng nhanh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, không quản ngại khó khăn của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân.

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