Cháy điểm học tạm làm một người tử vong: Học sinh THCS Kim Liên học trực tuyến

Sau vụ cháy tại điểm học tạm khiến một người tử vong, học sinh Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 6/11, trong khi ngành giáo dục và chính quyền địa phương tìm địa điểm mới để tổ chức dạy học.

Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, cho biết Sở đang phối hợp với UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tìm địa điểm phù hợp để bố trí cho giáo viên và học sinh Trường THCS Kim Liên sau vụ cháy trưa 5/11.

Trước mắt, trong 1-2 ngày đầu, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến.

Sở GD&ĐT Hà Nội cùng chính quyền địa phương và nhà trường đang xây dựng phương án tổ chức dạy học trong thời gian tới.

“Nếu sớm bố trí được địa điểm phù hợp, học sinh sẽ trở lại học trực tiếp. Việc sắp xếp phải bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện thực tế và không làm gián đoạn hoạt động dạy học”, ông Toản cho hay.

Sau vụ cháy tại điểm học tạm khiến một người tử vong, học sinh Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) chuyển sang học trực tuyến ngày 6/11, chờ bố trí địa điểm mới. Ảnh: Quang Hùng

Trong thông báo gửi phụ huynh, Trường THCS Kim Liên cho biết từ ngày 6/11, toàn bộ học sinh tạm dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến để bảo đảm an toàn.

Trước đó, khoảng hơn 12h ngày 5/11, hỏa hoạn xảy ra tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên, địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Công an TP Hà Nội điều động 7 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn và sơ tán học sinh đến khu vực an toàn.

Đến 12h40, đám cháy cơ bản được khống chế, sau đó được dập tắt hoàn toàn lúc 13h. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong và bàn giao thi thể cho lực lượng y tế.

Sau vụ việc, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường rà soát, thống kê số sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng hoặc thất lạc.

Trên cơ sở thống kê, Sở sẽ đề xuất huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, bổ sung sách giáo khoa và vở viết cho học sinh bị ảnh hưởng, giúp các em sớm ổn định tâm lý, có đủ điều kiện tiếp tục học tập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà tạm Trường Trung học cơ sở Kim Liên, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.