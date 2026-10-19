Cháy dãy nhà tạm quây tôn nghi do đốt phế thải

Đám cháy quan sát từ phía đường Lê Văn Lương. Ảnh: Đức Tuấn

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an phường Đại Mỗ đã nhanh chóng có mặt tại khu vực xử lý đám cháy. Đám cháy xuất phát từ khu nhà xưởng quây tôn nằm sát hồ điều hòa khu chung cư ngõ 67 Phùng Khoang. Đây là khu vực nằm trong diện giải tỏa của địa phương. Đám cháy được khoanh vùng và khống chế ngay sau đó không để lây lan.

Lửa bùng lên rất lớn bao trùm toàn bộ dẫy nhà quây tôn. Ảnh: Đức Tuấn

Đến khoảng 8h20 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Lực lượng cưỡng chế cùng máy xúc cũng đã mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ.

Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Ảnh: Đức Tuấn

Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân, nghi do người dân đốt phế thải gây ra. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.