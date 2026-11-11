Cháy đại lý xe máy điện giữa đêm ở trung tâm TP Huế

Clip vụ cháy xảy ra tại trung tâm TP Huế rạng sáng ngày 11/11. (Nguồn: MXH)

Ngày 11/11, Công an TP Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vừa khống chế thành công vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện ở số 19 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 14 phút cùng ngày, Trung tâm thông tin 114 nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe thang cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra trong đêm, lửa đỏ rực. (Nguồn: MXH)

Cửa hàng xảy ra cháy là công trình cao 4 tầng, có diện tích sàn khoảng 120m², tổng diện tích sàn khoảng 480m². Trong đó, tầng 1 và tầng 2 được sử dụng làm khu vực trưng bày, kinh doanh, sửa chữa xe máy điện và văn phòng; tầng 3 và tầng 4 hiện không sử dụng.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát tại khu vực cửa hàng, tạo thành đám khói lớn giữa đêm, khiến người dân sống xung quanh lo lắng.

Trước diễn biến vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các phương án tiếp cận, phun nước dập lửa, đồng thời phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông và ngắt điện để bảo đảm an toàn.

Hiện trường vụ việc sau khi lửa được dập tắt.

Sau quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế được đám cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Qua kiểm đếm ban đầu, vụ cháy làm 50 khung xe máy điện bị cháy, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 540 triệu đồng. Rất may, vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.