Cháy đặc biệt nghiêm trọng tại căn cứ quân sự Canada, bệnh viện quá tải

Theo Reuters ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty xác nhận đã có người thiệt mạng và bị thương trong sự cố tại căn cứ quân sự Wainwright (CFB Wainwright), thuộc tỉnh Alberta. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố con số thương vong chính thức.

Cụ thể, đám cháy được phát hiện vào khoảng 16h hôm 17/10 (giờ địa phương), sau đó vượt qua hàng rào căn cứ và lan sang khu vực nông thôn lân cận. Gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh, buộc lực lượng cứu hỏa từ nhiều địa phương phải phối hợp ứng phó.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: TTXVN

Đến tối cùng ngày, hoạt động chữa cháy vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, chính quyền chưa ban hành lệnh sơ tán đối với các khu dân cư xung quanh. Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực xảy ra sự cố, tạo điều kiện cho lực lượng khẩn cấp làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa tối 17/10, Bộ trưởng Quốc phòng Canada McGuinty mô tả đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời cho biết tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp. Quân đội Canada và Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Thủ hiến Alberta Danielle Smith cũng gọi đây là vụ cháy đau thương, ảnh hưởng đến nhiều quân nhân đang phục vụ tại căn cứ.

Theo Reuters, hệ thống y tế tại khu vực Wainwright đang chịu sức ép lớn do số lượng nạn nhân cần điều trị. Theo các thông tin được truyền thông Canada ghi nhận, các cơ sở y tế tại Edmonton, cách căn cứ khoảng 180-210 km, cũng đã tiếp nhận những người bị thương.

Bác sĩ Warren Thirsk thuộc Bệnh viện Hoàng gia Alexandra chia sẻ với CBS News rằng tình huống khẩn cấp này là một thảm họa y tế hiếm gặp, ở quy mô có thể chỉ xuất hiện một lần trong khoảng 15-25 năm. Cơ quan y tế Acute Care Alberta xác nhận các lực lượng cấp cứu đã được triển khai tới hiện trường, hỗ trợ chăm sóc và vận chuyển nạn nhân.

CFB Wainwright là một trong những căn cứ huấn luyện quân sự quan trọng và hoạt động nhộn nhịp nhất của Canada. Đây là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Cơ động Canada và Trung tâm Huấn luyện Sư đoàn 3, chuyên tổ chức các cuộc diễn tập, huấn luyện tác chiến cho lực lượng lục quân.

Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2021 được Reuters dẫn lại, căn cứ có khoảng 1.310 quân nhân và nhân viên dân sự. Thị trấn Wainwright nằm gần căn cứ có dân số khoảng 6.600 người.