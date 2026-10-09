Cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn

Hiện trường đám cháy

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo lực lượng chức năng. Cảnh sát PCCC và CNCH được huy động đến hiện trường để tổ chức chữa cháy, ngăn nguy cơ ngọn lửa lan sang khu vực lân cận.

Tại hiện trường, khói và lửa bốc cao, phát ra từ khu vực cửa hàng. Lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận, triển khai phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đám cháy.

Đến hơn 23h đám cháy được dập tắt.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.