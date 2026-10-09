Cháy cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội

Khoảng 22h20 ngày 8/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng xe máy số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều xe máy bên trong bị thiêu rụi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Người dân lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Hàng loạt xe máy bị thiêu rụi. Ảnh TH

Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Ghi nhận tại hiện trường, bên trong cửa hàng có nhiều xe máy bị thiêu rụi, nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản cụ thể và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.