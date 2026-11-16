Cháy cửa hàng xe máy ở Thái Lan, gần 50 người thương vong

Theo tạp chí The Nation, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cửa hàng bán và cho thuê xe máy ở thị trấn Patong, Phuket vào rạng sáng ngày 16/11. Vụ hỏa hoạn đã khiến 11 người thiệt mạng và 36 người bị thương, bên cạnh đó là 5 cơ sở kinh doanh bị hư hại.

"Đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ 15 sáng tại một khu nhà thương mại trên đường Phang Muang Sai Kor, nơi có cửa hàng xe máy ở tầng một. Ngọn lửa nhanh chóng lan khắp tòa nhà rồi bén sang các cơ sở kinh doanh lân cận. Vào thời điểm vụ cháy xảy ra có hơn 100 chiếc xe máy đỗ ở tầng một của tòa nhà, khiến cột khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ các tầng trên, khu vực được sử dụng làm chỗ ở", giới chức Thái Lan cho biết.

Truyền thông Thái Lan tiết lộ rằng xăng dầu, lốp cao su và các bộ phận bằng nhựa trên những chiếc xe máy đã góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh và khói dày đặc bao trùm toàn bộ khu nhà. Khi phát hiện ra sự việc, nhiều người đã cố gắng chạy lên các tầng cao để thoát thân, nhưng cột khói ngày càng bốc cao khiến việc sơ tán trở nên khó khăn.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường khoảng 5 phút sau khi nhận được thông báo, nhưng quá trình dập tắt đám cháy bị cản trở bởi có nhiều vật liệu dễ cháy và khói bụi mù mịt. Đám cháy được khống chế sau khoảng 1 giờ đồng hồ, nhưng hiện tượng phóng tia lửa điện vẫn xảy ra rải rác, buộc lực lượng cứu hỏa phải tiếp tục giám sát khu vực và kiểm tra các nguy cơ có thể phát sinh.

"Một nạn nhân được tìm thấy ở tầng 3, trong khi 10 người tử vong khác được phát hiện ở tầng 5. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do ngạt khói. Hiện toàn bộ 36 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện", Phó thị trưởng Patong Sanakorn Keesin cho biết.

Báo cáo ban đầu cho rằng sự cố chập điện tại một cột điện gần đó có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Khi tia lửa điện rơi xuống các xe máy đỗ gần cột điện và bén vào vật liệu dễ cháy, làm ngọn lửa bùng lên đột ngột.