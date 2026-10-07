Cháy cửa hàng xe máy, lực lượng chức năng tìm người mắc kẹt

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HL

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 20 phút cùng ngày, hỏa hoạn phát ra từ cửa hàng kinh doanh xe máy, xe điện có diện tích khoảng 300 m², cách cầu vượt Gò Mây khoảng 1 km. Phát hiện cháy, một số người sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không khống chế được đám cháy.

Một đoạn đường Nguyễn Thị Tú đang được phong tỏa.

Một số người bên trong cửa hàng bị bỏng đã chạy ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ cửa hàng. Sau đó, lửa lan sang cửa hàng quần áo, một căn nhà 3 tầng kinh doanh quán ăn và dãy nhà trọ 2 tầng liền kề.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai vòi rồng, khống chế đám cháy sau khoảng một giờ.

Tại hiện trường, phần lớn cửa hàng xe máy bị thiêu rụi, mái và khung thép đổ sập. Hai căn nhà liền kề bị hư hỏng nhiều tài sản, tường nứt và ám khói.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: HL

Chị Tuyết, một người dân sống gần hiện trường, cho biết ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ liên tiếp khiến người dân không dám đến gần. Nhiều người nhanh chóng chạy ra ngoài để thoát nạn.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát, tìm kiếm người có khả năng mắc kẹt trong đống đổ nát; xe múc được huy động hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Người thân tìm đến hiện trường vụ cháy hy vọng tìm được người thân nghi còn mắc kẹt bên trong đám cháy.

Lực lượng chữa cháy đang triển khai tìm kiếm nạn nhân nghi còn mắc kẹt trong hiện trường.

Theo đại diện UBND phường Bình Tân, cửa hàng kinh doanh nhiều loại xe máy, trong đó có xe điện. Riêng thiệt hại về người đang được xác minh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.