Ngày 11/11, Công an TP Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế vừa khống chế một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh, trưng bày và sửa chữa xe máy trên đường Hà Nội, phường Thuận Hóa.

Cháy cửa hàng xe máy lan sang 2 nhà liền kề trong đêm ở Huế.

Khoảng 1h14, ngày 11/11, Trung tâm thông tin 114 nhận được tin báo cháy tại địa chỉ 19 Hà Nội. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế động 4 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy có quy mô 4 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 480m². Trong đó, tầng 1 và tầng 2 được sử dụng để trưng bày, kinh doanh, sửa chữa xe máy và làm văn phòng; tầng 3 và tầng 4 không sử dụng.

Hiện trường vụ cháy tại Huế.

Vụ cháy diễn ra phức tạp, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án tiếp cận, phun nước dập lửa, đồng thời phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông và ngắt điện để bảo đảm an toàn.

Đám cháy đã lan sang 2 nhà liền kề, làm hư hỏng một phần khu vực phía trước và một số vật dụng tại các nhà này. Đến khoảng 2h cùng ngày, đám cơ bản được dập tắt. Qua kiểm đếm ban đầu, có khoảng 50 khung xe máy bị cháy

Ngay khi vụ cháy được dập tắt, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại tài sản.