Cháy cửa hàng xe máy khiến 2 người bị thương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xe chữa cháy tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến 9 giờ 30 ngày 7/10, Công an phường Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú khiến 2 người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Trước đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa bùng phát tại cửa hàng xe máy có diện tích khoảng 300m². Một số người tìm cách sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, kèm nhiều tiếng nổ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chức năng khống chế đám cháy sau khoảng 30 phút.

Hỏa hoạn lan sang các công trình liền kề, gồm nhà dân kinh doanh quần áo, quán ăn và dãy nhà trọ. Tại hiện trường, phần lớn cửa hàng xe máy bị thiêu rụi, mái nhà và khung thép đổ sụp, nhiều tài sản tại các công trình lân cận bị hư hỏng.

Vụ cháy khiến 2 người bị thương. Sau khi khống chế ngọn lửa, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường và xác minh các thông tin liên quan phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, vào đêm 6/10, một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra tại nhà xưởng chứa sơn, hóa chất rộng khoảng 1.100m² trên đường Khánh Bình 05, phường Tân Hiệp.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 7 giờ, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra hai vụ cháy lớn, trong đó vụ cháy tại phường Bình Tân khiến 2 người bị thương. Đáng chú ý, vụ cháy tại phường Tân Hiệp xảy ra trong thời điểm khu vực đang chịu ảnh hưởng của mưa lớn, ngập úng.

Trước nguy cơ cháy nổ, nhất là trong thời điểm mưa ngập, người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, ngắt nguồn điện tại khu vực có nguy cơ bị ngập, bảo quản an toàn sơn, hóa chất và các vật liệu dễ cháy. Khi phát hiện hỏa hoạn, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng, ưu tiên thoát nạn và tránh tiếp cận khu vực có nguy cơ cháy lan, phát nổ./.