Cháy cửa hàng xe máy điện, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 500 triệu đồng

Hiện trường cửa hàng xe máy điện trên đường Hà Nội sau khi đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt.

Trước đó, vào lúc 1 giờ 14 phút cùng ngày, Trung tâm thông tin 114 nhận được tin báo cháy tại địa chỉ 19 Hà Nội. Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe thang cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đám cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy điện có quy mô 4 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 480m². Trong đó, tầng 1 và tầng 2 được sử dụng để trưng bày, kinh doanh, sửa chữa xe máy điện và làm văn phòng; tầng 3 và tầng 4 không sử dụng. Qua kiểm đếm ban đầu, có khoảng 50 khung xe máy điện bị cháy, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 540 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đám cháy còn lan sang 2 nhà liền kề, làm hư hỏng một phần khu vực phía trước và một số vật dụng tại các nhà này. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.