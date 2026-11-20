Sáng 20/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy tại cửa một cửa hàng bán thiết bị điện, nước vào tối 19/11.

Trước đó, khoảng 20h30 cùng ngày, người dân nghe tiếng động mạnh như tiếng nổ. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ cửa hàng bán đồ điện nước ven đường ĐT.712, thuộc thôn Tân Thuận, xã Tân Thành, Lâm Đồng.

Ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng bán thiết bị điện nước.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Đáng chú ý, một cây xăng nằm cách cửa hàng này 3 căn nhà. Người dân địa phương đã kéo vòi nước, sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa trong lúc chờ lực lượng chuyên nghiệp đến.

Sau khoảng 2 giờ chữa cháy, lực lượng PCCC (ảnh trên và dưới) đã khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 (La Gi), thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, điều động hai xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cán bộ PCCC phun nước dập tắt đốm lửa cuối cùng, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Do cửa trước cửa hàng làm bằng tôn cuốn, lực lượng chức năng phải phá cửa để phun nước vào bên trong. Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phan Thiết) cũng điều thêm xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ vượt khoảng 40km đến phối hợp.

Đến khoảng 22h30, sau khoảng hai giờ, lực lượng chữa cháy đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ việc khiến một em bé trong gia đình bị bỏng, phải đưa đi cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều xe máy bị cháy trơ khung, đồ đạc bên trong cửa hàng và nhà bị thiêu đen. Một phần mái nhà bị đổ sập.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.