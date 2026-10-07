Cháy cửa hàng sửa xe máy ở xã Thượng Phúc

Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 18h ngày 7-10 tại một căn nhà rộng khoảng 20m², được sử dụng làm nơi sửa chữa xe máy ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 19h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, rà soát bên trong hiện trường. Theo thông tin ban đầu, có 2 người đang được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.