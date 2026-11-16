Cháy cửa hàng cho thuê xe ở Phuket, khẩn trương tìm người mắc kẹt

Vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ 17 ngày 16/11 trên đường Phang Mueang Sai Kor, huyện Kathu. Tòa nhà xảy ra hỏa hoạn có nhiều tầng, phía trên được sử dụng làm căn hộ.

Thống đốc Phuket trực tiếp đến hiện trường chỉ huy. Cảnh sát, lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ phối hợp đưa người mắc kẹt khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 5 giờ 15, đám cháy được khống chế. Nhà chức trách tiếp tục kiểm tra từng khu vực, tìm kiếm người có thể còn bên trong.

Một số người bị ngạt khói đã được đưa tới Bệnh viện Patong. Tổng số thương vong vẫn đang được xác minh.

Cảnh sát và lực lượng giám định sẽ khám nghiệm để xác định nguyên nhân, đánh giá thiệt hại. Người dân được đề nghị tránh khu vực xảy ra cháy, nhường đường cho xe cứu hỏa và xe cấp cứu.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Nguồn ảnh: radiophuket.prd.go.th

Đài Phát thanh Quốc gia Thái Lan tại Phuket