Cháy cơ sở sửa xe máy ở Hà Nội, 2 người tử vong

Hiện trường khu vực xảy ra cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 7/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy tại thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc khiến 2 người tử vong.

Đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn sau hơn 30 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo.

Khoảng 18 giờ 21 phút ngày 7/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố điều động 4 phương tiện cùng khoảng 24 cán bộ, chiến sỹ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31, 32, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khoảng 18 giờ 29 phút, sau 8 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường. Lúc này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc. Chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, tổ chức chống cháy lan, dập lửa và tìm kiếm người bị nạn. Đến 18 giờ 42 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn không để cháy lan. Đến 18 giờ 57 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua xác minh, khu vực xảy ra cháy là nơi sửa xe máy, diện tích khoảng 25m2, kết cấu khung thép, mái tôn, nằm trong sân rộng khoảng 37m2 của ngôi nhà cao 2 tầng.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thông tin về các nạn nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật./.