Cháy chung cư ở Trung Quốc khiến ít nhất 14 người thiệt mạng

Theo nhà chức trách, đám cháy bùng phát vào khoảng 17h00 ngày 8/11 (giờ địa phương) tại khu căn hộ quốc tế Hào Sinh, thuộc thành phố Thái Nguyên. Có tổng cộng 38 người được đưa đến bệnh viện điều trị. Trong số này, 5 trường hợp tử vong được ghi nhận trong tối 8/11. Đến sáng 9/11, số người thiệt mạng tăng lên 14 người. Đám cháy được khống chế sau khoảng 2 giờ. Đến 20h30 cùng ngày, công tác tìm kiếm, cứu nạn đã hoàn tất. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện đang được điều tra.

Đáng chú ý, đây không phải vụ cháy nghiêm trọng đầu tiên xảy ra tại các công trình dân cư và sản xuất ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Tháng 11/2025, vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tòa chung cư tại Hong Kong khiến 168 người thiệt mạng. Sau đó, Trung Quốc triển khai chiến dịch tăng cường phòng, chống nguy cơ cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, vụ cháy tại khu nhà ở thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này, tiếp tục cướp đi sinh mạng của 12 người.

Gần đây nhất, tháng 7 vừa qua, một vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất giày ở miền Đông Trung Quốc cũng khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.