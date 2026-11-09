Cháy chung cư ở Trung Quốc, ít nhất 14 người thiệt mạng

Theo nhà chức trách nước sở tại, đám cháy bùng phát vào khoảng 17h ngày 8/11 (giờ địa phương) tại khu căn hộ quốc tế Hào Sinh, thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

Ngọn lửa đã được dập tắt vào lúc 19h cùng ngày, công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc lúc 20h30.

Bên ngoài tòa nhà, lực lượng chức năng thiết lập hàng rào phong tỏa, nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương được điều động đến hiện trường. Ba xe thang được triển khai phục vụ công tác chữa cháy và cứu hộ.

Có tổng cộng 38 người được đưa đến bệnh viện điều trị. Trong số này, 5 trường hợp tử vong được ghi nhận trong tối 8/11. Đến sáng 9/11, số người thiệt mạng tăng lên 14 người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Vào tháng 11/2025, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch nhằm giải quyết nguy cơ hỏa hoạn tại những tòa nhà cao tầng, sau khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi 7 tòa nhà chung cư và cướp đi sinh mạng của 168 người ở Hồng Kông vào ngày 26/11/2025.