Cháy chung cư ở Trung Quốc, ít nhất 14 người thiệt mạng

Theo Tân Hoa xã, đám cháy bùng phát lúc 16h59 (giờ địa phương) ngày 8/11 tại khu chung cư Haosheng, thuộc phường Liễu Hạng, quận Nghênh Trạch, thành phố Thái Nguyên (Trung Quốc).

Video đám cháy do người dân quay từ xa. Video: X/RT

Thông báo ban đầu của chính quyền quận Nghênh Trạch cho biết có 38 người được đưa đến bệnh viện điều trị, trong đó 5 người tử vong. Các cơ sở y tế địa phương đã tập trung cứu chữa những người bị thương.

Đến ngày 9/11, chính quyền địa phương xác nhận số người thiệt mạng đã tăng lên 14, gần gấp ba lần so với thống kê ban đầu.

Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 19h cùng ngày, sau hai giờ ứng phó. Công tác tìm kiếm và cứu nạn kết thúc lúc 20h30.

Theo ghi nhận của truyền thông Trung Quốc tại hiện trường, đám cháy xuất hiện ở khu vực gần phía trên tòa nhà. Khoảng 19h30, sau khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, lực lượng cứu hỏa vẫn sử dụng thiết bị chữa cháy trên cao phun nước vào khu vực xảy ra hỏa hoạn để ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Bên ngoài tòa nhà, lực lượng chức năng thiết lập hàng rào phong tỏa, nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương được điều động đến hiện trường. Ba xe thang được triển khai phục vụ công tác chữa cháy và cứu hộ.

Tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Sơn Tây tối 8/11, thân nhân những người bị thương tập trung chờ thông tin, trong khi nhân viên y tế và lực lượng chức năng thống kê danh sách những người được đưa khỏi tòa nhà.

Chính quyền địa phương đã triển khai công tác khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy.