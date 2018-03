Cháy chung cư Carina: TGĐ Công ty Hùng Thanh từ chối làm việc với công an

'Sáng 29/3, Công an đã đến bệnh viện làm việc nhưng ông Tùng từ chối vì lý do sức khỏe'. Thông tin này được Đại tá Nguyễn Minh Thông – Chánh văn phòng Công an TP.HCM cho biết trong buổi họp báo thường kỳ của UBND TP.HCM tổ chức sáng nay (29/3).

Đại tá Nguyễn Minh Thông.

Về vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM), Đại tá Thông thông tin: tia lửa bắt đầu xuất hiện lúc 1h15 phút từ một chiếc xe tay ga trong tầng hầm khu A. 14 phút sau đó, lửa bùng lên dữ dội.

“Trong những phút này không thấy bóng dáng lực lượng PCCC tại chỗ. Lúc ấy chỉ cần một bình chữa cháy nhỏ thôi sẽ không gây ra hậu quả lớn đến vậy.

Tất cả đầu đọc camera đều đưa về một màn hình, theo quy định phải có người trực ở đây. Nếu có người trực và phát hiện tia lửa từ đầu chắc chắn không có chuyện gì xảy ra” – Đại tá Thông liên tục thể hiện sự thất vọng.

Chánh văn phòng Công an TP.HCM cũng nhắc lại tình tiết khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện các cửa thoát hiểm đều mở dù có dùng tay co (tự động đóng lại khi mở dưới 90 độ). Theo ông Thông, có thể người dân đã làm vậy để tiện đi lại và lấy gió cho thoáng.

Thông tin về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án trong vụ việc, Đại tá Thông cho biết: Sau khi vụ cháy xảy ra, Công an TP.HCM đã làm việc với ông Nguyễn Văn Tùng – Tổng giám đốc Công ty Hùng Thanh (đại diện chủ đầu tư Carina Plaza). Tuy nhiên, ngày 25/3, ông Tùng nhập viện tại Bệnh viện Triều An. Sáng 29/3, Công an đã đến bệnh viện làm việc nhưng ông Tùng từ chối vì lý do sức khỏe.

Đại tá Thông cho biết thêm, Công ty Hùng Thanh đã ký hợp đồng với Công ty Địa ốc Sài Gòn để lập Ban quản trị chung cư và từ khi thành lập đến nay đã 3 lần thay Trưởng ban. Sau đó, Công ty Địa ốc Sài Gòn tiếp tục ký hợp đồng bảo vệ, giữ xe với Công ty bảo vệ Gia Khang. "Chính do mối quan hệ phức tạp như vậy nên việc điều tra sẽ mất thời gian" - Đại tá Thông nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc khởi tố bị can, người phát ngôn của Công an TP.HCM khẳng định: “Chắc chắn vụ án này phải có bị can và phải bị xử lý để chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Nguyễn Cường