Cháy chung cư Carina Plaza: Phó thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức liên quan

Sáng 25.3, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc tại chung cư Carina Plaza với sự tham dự của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Bộ Công an, Cảnh sát PCCC TP.HCM về vụ cháy chung cư này.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đối thoại với người dân chung cư Carina Plaza sáng 25.3 - Ảnh: Ngọc Dương

Đẩy nhanh điều tra, xử lý nghiêm

Ngay khi nghe UBND TP báo cáo vụ cháy, Phó thủ tướng chỉ đạo UBND TP đẩy nhanh các công việc để sớm ổn định cuộc sống người dân. Tích cực cứu chữa những nạn nhân bị thương và chăm lo tốt nhất gia đình các nạn nhân tử vong. Phó thủ tướng yêu cầu TP.HCM đẩy nhanh tiến độ điều tra kết luận vụ việc. “Phải điều tra xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức để xảy ra vụ cháy kinh hoàng này”, Phó thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu UBND TP rà soát lại hệ thống PCCC, thoát hiểm tại tất cả các nhà cao tầng, chung cư (CC) trên địa bàn để tránh những tai nạn thương tâm tương tự xảy ra.

Sau cuộc họp, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đi khảo sát hiện trường vụ cháy tại CC Carina Plaza, thắp hương tại một bàn thờ mới lập dưới sân CC. Phó thủ tướng tiếp tục đến thăm các hộ dân đang ở tạm tại CC gần hiện trường vụ cháy. Tại đây, nhiều người dân phản ánh những bức xúc về chủ đầu tư liên quan đến PCCC tại CC... Tiếp nhận phản ánh của người dân, Phó thủ tướng giao cho UBND TP, UBND Q.8 phối hợp với chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết những bức xúc của dân để ổn định cuộc sống. Sau đó, Phó thủ tướng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên những nạn nhân đang điều trị; đến thắp hương, động viên gia đình có thân nhân gặp nạn.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy sáng qua, trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị Cảnh sát PCCC TP phải kiểm tra tất cả các hệ thống PCCC tại CC

Carina Plaza có hoạt động hay không. Có kiểm tra định kỳ không. Văn bản kiểm tra, cách điều hành, quản lý hệ thống PCCC của lực lượng tại chỗ thế nào... Tại sao cháy tầng hầm mà nhiều người trên tầng cao tử vong? “Nếu chủ đầu tư cố tình vi phạm, không chấp hành thì phải đề nghị khởi tố, rút giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh của công ty này”, trung tướng Thành nói.

Cư dân bức xúc thái độ của chủ đầu tư

Sáng 25.3, các hộ dân sống tại lô C của CC Carina Plaza được Ban Quản lý (BQL) CC lên danh sách và cho họ xuống tầng hầm CC tìm và đem phương tiện của mình lên. Lô C ít bị ảnh hưởng nhất trong vụ cháy. Còn toàn bộ tầng hầm thuộc lô A, B nhiều xe máy, ô tô bị lửa thiêu rụi, hiện đang bị phong tỏa để thực hiện công tác điều tra. Bên cạnh đó, còn rất nhiều hộ dân phải trải bạt sống tạm bợ dưới tầng trệt một CC gần đó.

Ngày 25.3, có 416 người đại diện cho 700 hộ dân sống tại CC Carina Plaza đã gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và các sở, ban, ngành của TP.HCM, Công ty cổ phần đầu tư 577 (chủ đầu tư dự án CC Carina Plaza), Công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn (quản lý CC Carina Plaza). Người dân kiến nghị: Chủ đầu tư thay thế toàn bộ hệ thống PCCC tại CC Carina Plaza với chất lượng đảm bảo, phải được thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thay thế mới hệ thống thang máy; chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về người, tài sản, sức khỏe và tinh thần cho tất cả người dân bị ảnh hưởng của vụ cháy; phải nhanh chóng tổ chức hội nghị CC để bầu ra ban quản trị; Công ty 577 phải có trách nhiệm chu cấp ăn, học cho những cháu bé có bố mẹ qua đời trong vụ cháy. Sở Xây dựng TP phải có trách nhiệm thẩm định và công bố an toàn kết cấu của tòa nhà sau vụ cháy trước khi cho dân vào ở lại. Cảnh sát PCCC thẩm định, phê duyệt hệ thống PCCC mới tại CC này, tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên. Sở Y tế tổ chức giám định về khí độc, chất độc trong CC trước khi đưa dân vào ở lại; Công an TP điều tra xử lý tổ chức, cá nhân có liên quan gây ra vụ cháy. UBND TP phải trực tiếp chỉ đạo để sớm ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn và bồi thường thiệt hại cho cư dân.

Chủ đầu tư không đến đối thoại

Theo thông tin từ BQL CC Carina Plaza thông báo, 19 giờ ngày 25.3, lãnh đạo Công ty 577 (chủ đầu tư) sẽ đối thoại với cư dân. Đúng giờ hẹn, hàng trăm người dân tập trung tại tầng 2 lô B để chờ làm việc. Thế nhưng đến 19 giờ 15, lãnh đạo Công ty 577 vẫn chưa có mặt khiến người dân rất bức xúc. Đến 19 giờ 30, một người đàn ông tên Trúc (xưng là đại diện chủ đầu tư) đến gặp người dân thông báo “buổi đối thoại sẽ không diễn ra”. Lúc này hàng trăm người dân bức xúc, phản đối và cho rằng “chủ đầu tư cố tình né tránh”. Sau đó ông Trúc yêu cầu người dân xuống sảnh lô C để thông báo văn bản của chủ đầu tư vừa ký. Tại đây bà Lê Thị Mai (đại diện cư dân) hỏi: “Đến khi nào chủ đầu tư sẽ ra mặt đối thoại với người dân để giải quyết những bức xúc?”. Ông Trúc trả lời: “Cư dân có vấn đề gì thắc mắc thì gọi điện thoại, hoặc gửi qua mail có trong văn bản sẽ có người giải đáp”. Người dân không chấp nhận câu trả lời này và yêu cầu ông Trúc cho thời gian cụ thể cuộc đối thoại. Tuy nhiên, trong lúc lộn xộn, ông Trúc đã lẻn đi mất.

Đến tối qua, đại diện Công ty 577 chỉ cung cấp một văn bản về hướng giải quyết hậu quả sau sự cố. Theo đó, Công ty Hùng Thanh (Công ty quản lý CC Carina Plaza, thành viên Công ty 577), hỗ trợ 100 triệu đồng đối với trường hợp tử vong. Đến nay tổng số tiền hỗ trợ 13 trường hợp tử vong và 42 trường hợp bị thương là 1,82 tỉ đồng; hỗ trợ trước mắt chi phí sinh hoạt và chỗ ở tạm 300.000 đồng/hộ/ngày tạm thời trong 10 ngày.

Ngoài ra, công ty cũng đưa ra hướng giải quyết đền bù xe máy, ô tô bị cháy, cam kết sửa chữa tòa nhà sẽ hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26.3. Đối với block C ít ảnh hưởng nhất sẽ hoàn thành sửa chữa trong vòng 10 ngày.

