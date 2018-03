Cháy chung cư Carina: Chủ đầu tư nhập viện, từ chối tiếp xúc cơ quan điều tra

Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, chủ đầu tư chung cư Carina từ chối tiếp xúc cơ quan điều tra vì lý do sức khỏe.

Trong cuộc họp báo của UBND TP.HCM trưa 29/3, Đại tá Nguyễn Minh Thông – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cung cấp những thông tin liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM) khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương.

Đại tá Nguyễn Minh Thông cho biết: “Sau 2 ngày xảy ra vụ cháy, ông Nguyễn Văn Tùng (Chủ đầu tư chung cư Carina) đã nhập viện. Hiện ông Tùng đang điều trị tại bệnh viện Triều An do lý do sức khỏe. Khi triệu tập, ông Tùng đã từ chối đến vì lý do sức khỏe. Đến sáng 29/3, cơ quan điều tra tiếp tục đến gặp ông Tùng nhưng bị từ chối tiếp xúc”.

Đại tá Nguyễn Minh Thông phát biểu trong cuộc họp báo. (Ảnh: Vnxpress)

Tại cuộc họp báo, Đại tá Thông cũng công bố diễn biến phát triển của tia lửa từ xe Attila dưới tầng hầm.

Camera tại hầm chung cư Carina ghi nhận, tia lửa điện phát ra từ xe Attila lúc 1h15 ngày 23/3. Hơn 1 phút sau, khu vực để chân phía sau xe có khói và lửa nhỏ. Gần 5 phút tiếp đó, lửa bùng lên ở đầu xe.

Lửa lớn dần trong suốt 8 phút, cao ngang ống thông gió của tầng hầm và cháy lan sang các xe máy xung quanh. Đám cháy ngày càng lớn, kéo dài hơn 13 phút nữa thì điện trong tầng hầm tắt.

"Ngay khi đó không có bóng dáng nào - tức lực lượng chữa cháy tại chỗ. Nó đau ở chỗ, nếu có người trực phát hiện thì một bình chữa cháy nhỏ cũng có thể ngăn thảm họa này", ông Thông nhấn mạnh.

Khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường thì các cửa thoát hiểm đều mở. Cửa này dùng trục sẽ tự động đóng lại, nhưng nếu đẩy quá 90 độ sẽ mở toang.

"Tại sao cửa mở thì có khả năng người dân chung cư mở. Có khả năng mọi dịch vụ ở đây đều tốn tiền nên người dân mở để di chuyển hoặc cần lấy gió để mát. Còn dấu hiệu sai phạm là hệ thống báo cháy có âm thanh không hoạt động, chữa cháy không hoạt động, bơm buồng áp bơm nước lên trên không hoạt động. Nếu xảy ra vụ việc trong hoàn cảnh này thì phải có người báo cháy thủ công như gọi cửa, đập cửa…Nhưng ở đây không có".

Ông Thông cho rằng, chung cư có bộ phận bảo vệ và có các ca trực an ninh. Tất cả các camera đều đưa về màn hình và theo quy định phải có người trực. Bởi vậy, chỉ cần có người trực phát hiện đám cháy là có thể ngăn được thảm họa này.

