Cháy Carina Plaza làm 13 người chết: Công ty 577 phủ nhận là chủ đầu tư

Lời hồi đáp muộn

Sau nhiều ngày im lặng, bỏ mặc sự bức xúc đang bùng lên của hàng nghìn cư dân chung cư Carina Plaza từ khi thảm họa cháy làm 13 người chết, công ty 577 cho rằng doanh nghiệp không phải là chủ đầu tư dự án.

"Công ty Năm Bảy Bảy chỉ sở hữu vốn góp vào công ty Hùng Thanh. Công ty Hùng Thanh có pháp nhân độc lập và là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 59/QĐ-SXD-PTN ngày 25/5/2009 (xin quý cổ đông lưu ý giữa sở hữu phần vốn góp và sở hữu dự án, chủ đầu tư – sở hữu dự án phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép)" - thông báo chính thức đầu tiên từ công ty CP Năm Bảy Bảy (công ty 577) kể từ sau thảm họa cháy chung cư Carina Plaza rạng sáng ngày 23/3 vừa qua.

Thông báo ngắn gọn gồm 2 trang giấy A4 là lời đáp trả của công ty 577 cho hàng loạt những bức xúc đang bùng lên trong cộng đồng dân cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM).

13 người thiệt mạng, 28 người bị thương và 2 trong số các hộ gia đình có tận 3 người tử vong.

Hàng trăm cư dân phải sống vạ vật ở nhà người thân, thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tinh thần cho đến nay vẫn chưa thống kê được.

Tính đến ngày 25/3/2018, công ty Hùng Thanh đã hỗ trợ cho 13 trường hợp tử vong (100 triệu đồng/người) và 42 trường hợp bị thương, tổng số tiền là 1.820.000.000 đồng. Công ty Hùng Thanh hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho cư dân Carina Plaza số tiền 300.000 đồng/người (tính từ ngày 23/3 đến khi chủ đầu tư có thông báo chính thức về việc khắc phục xong sự cố) và bố trí chỗ ở tạm tại chung cư City Gate Tower.

Tuy nhiên, chỉ sau khi "nhận được nhiều thắc mắc của cổ đông", cổ phiếu giảm liên tục, công ty 577 mới phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của một doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Công ty 577 cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ cháy Công ty đã phối hợp với Công ty Hùng Thanh và các cơ quan chức năng trong việc xử lý hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và phối hợp điều tra nguyên nhân cháy. Đến nay công tác hỗ trợ người bị nạn, sửa chữa, đền bù thiệt hại đã được Công ty Hùng Thanh thực hiện bằng Thông báo số 27 ngày 25/3/2018. Còn nguyên nhân cháy vẫn đang đợi cơ quan điều tra công bố kết quả".

Nhiều người dân phải sống vạ vật tại nơi ở tạm.

Công ty Hùng Thanh có khả năng phá sản

Tuy phủ nhận là chủ đầu tư dự án, cho đến nay (ngày 27/3/2018), website chính thức của công ty 577 vẫn giới thiệu: "Chung cư Carina Plaza có diện tích 19.318,40 m2 là một trong những dự án thuộc cụm các dự án của Công ty CPĐT 577 tại phường 16, quận 8, TP.HCM. Đây là dự án đầu tiên đã được triển khai thi công vào năm 2008, trong cụm dự án nhà cao tầng của Công ty tại phường 16, quận 8".

Chung cư Carina Plaza được giới thiệu trên website công ty 577 (ảnh chụp màn hình ngày 27/3/2018).

Theo báo cáo tài chính năm 2017, công ty 577 hiện đang sở hữu 95% cổ phần công ty Hùng Thanh.

Về việc khắc phục sự cố, công ty 577 cho rằng với số vốn điều lệ 41,2 tỷ đồng, công ty Hùng Thanh - chủ đầu tư trên giấy tờ của dự án Carina Plaza có khả năng phá sản. "Vì vậy Ban giám đốc công ty Năm Bảy Bảy đã quyết định hỗ trợ nhân lực, tài lực, vật lực hỗ trợ công ty Hùng Thanh để công ty này có thể kịp thời khắc phục theo Thông báo số 27 ngày 25/3/2018" - lãnh đạo công ty 577 thông tin.

Tối 26/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do sự cố của một chiếc xe gắn máy.

Hoa Liên