Cháy căn nhà gỗ ở Lâm Đồng, 3 mẹ con tử vong thương tâm

Sáng 23/9, Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xảy ra tại một căn nhà gỗ ở tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2.

Hiện trường vụ cháy nhà trong rừng sâu ở Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/9, người dân phát hiện căn nhà xảy ra cháy nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Đam Rông 2 phối hợp lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn.

Do căn nhà nằm biệt lập trong khu vực rừng sâu, lực lượng chức năng chỉ có thể tiếp cận bằng xe máy, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn.

Vụ cháy khiến chị V.T.S (SN 1994) cùng 2 con là V.T.V (SN 2024) và H.V.Q (SN 2026), cùng trú thôn Liêng Hùng, tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2 cho biết sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu 20 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.