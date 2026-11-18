Khoảng 5h03 ngày 18/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin, số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 và số 13 đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ người dân thoát ra ngoài an toàn.

Nhanh chóng có mặt tại chung cư Mandarin, cán bộ, chiến sĩ xác định đám cháy xuất phát từ phòng khách một căn hộ ở tầng 8, tòa C2. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH lập tức phá cửa, triển khai các biện pháp chữa cháy, đồng thời tổ chức hướng dẫn, đưa 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, thoát nạn theo cầu thang bộ xuống khu vực an toàn.

Hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Cả 4 người dân, gồm 3 người được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát nạn và 1 người tự thoát ra ngoài trước đó, đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.