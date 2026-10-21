'Chạy bộ tưởng niệm' nữ runner tử vong ở giải marathon gây tranh cãi

Runner Yoo Ji-won là influencer khá nổi tiếng trong cộng đồng chạy bộ Hàn Quốc. Ảnh: @mta1n_0ne/Instagram.

Hôm 11/10, runner Yoo Ji-won (sinh năm 2001) tham gia nội dung bán marathon (21km) tại giải Seoul Race 2026. Khi chỉ còn cách vạch đích 500 m, Yoo bất ngờ mất ý thức, ngã xuống đường.

Dù được đội ngũ y tế tại hiện trường lập tức thực hiện hồi sức tim phổi và đưa tới bệnh viện, cô vẫn không qua khỏi. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa được tiết lộ, theo South China Morning Post.

Hơn một tuần sau khi Yoo Ji-won qua đời trên đường chạy, nhiều runner tại Hàn Quốc bắt đầu chia sẻ các bức ảnh chạy bộ với thông điệp "tưởng niệm" cô trên mạng xã hội.

Một người dùng đăng giấy chứng nhận hoàn thành cự ly 25 km trong 2 giờ 29 phút, bên cạnh hình ảnh tưởng niệm Yoo. Bài viết có nội dung: "Chúng tôi sẽ chạy nốt 500 m còn lại thay bạn. Mong bạn yên nghỉ", theo The Korea Herald.

Trong khi đó, nhiều người khác cũng đăng quãng đường và thời gian chạy của mình lên mạng xã hội, kèm các hashtag như "chạy bộ tưởng niệm" và "chạy bộ để tưởng nhớ".

Các bài đăng này nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ những người dùng khác, đặt câu hỏi về sự chân thành của hành động này. Một số người hoài nghi liệu chạy bộ có phải cách phù hợp để tiếc thương người qua đời khi tham gia một cuộc đua hay không.

"Tôi không hiểu tại sao phải đăng lên mạng xã hội trong khi bạn hoàn toàn có thể lặng lẽ tưởng niệm một mình", một người bình luận dưới bài viết. Người khác ví hành động này với việc "đến trường bắn để tưởng niệm các nạn nhân của bạo lực súng đạn".

Một bài đăng chạy bộ tưởng nhớ Yoo trên mạng xã hội. Ảnh: X.

Tuy nhiên, một số runner bảo vệ cách tưởng niệm trên, gọi đây là "cách của những người chạy bộ" để bày tỏ sự tri ân.

Năm 2022, khi Eliza Fletcher (Mỹ) bị sát hại trong lúc chạy bộ vào sáng sớm, 30 người tại thành phố này đã tổ chức một buổi chạy tưởng niệm cô, theo ABC News. Tương tự, từ năm 2023, một buổi chạy cộng đồng thường niên được tổ chức tại Manchester để tưởng nhớ Mike Dunne, người đam mê chạy bộ qua đời vì ung thư trong năm đó, theo đài Wythenshawe FM.

Theo The Korea Times, Hàn Quốc đang trải qua làn sóng chạy bộ bùng nổ, với hơn 10 triệu người tự nhận là runner thường xuyên. Không đòi hỏi thiết bị hay địa điểm chuyên biệt, môn thể thao này thu hút những người làm việc bận rộn ở đô thị. Xu hướng càng phát triển sau đại dịch Covid-19, khi nhiều người chuyển từ các phòng gym trong nhà đông đúc sang hoạt động ngoài trời.

Số lượng giải marathon tại Hàn Quốc cũng tăng nhanh trong những năm gần đây, từ 19 giải năm 2020 lên 49 giải năm 2021, 142 giải năm 2022 và 205 giải năm 2023, theo Asia Business Daily, dẫn dữ liệu do cảnh sát cung cấp cho Quốc hội nước này năm ngoái. Năm 2024, Hàn Quốc tổ chức tổng cộng 254 giải, thu hút hơn 1 triệu lượt người tham gia.

Sau cái chết của Yoo, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc kêu gọi chính phủ tăng cường công tác quản lý an toàn tại các sự kiện thể thao quy mô lớn trong buổi họp báo ngày 15/10, theo Jeonnam Ilbo.

"Chính phủ cần bảo đảm các phương án chuẩn bị y tế khẩn cấp, như bố trí nhân viên y tế và máy khử rung tim tự động (AED), được quy định cụ thể trong kế hoạch quản lý an toàn của các giải chạy", hiệp hội cho biết.

Hiệp hội cũng khuyến cáo runner dừng chạy và tìm kiếm sự trợ giúp nếu xuất hiện các triệu chứng như đau ngực hoặc khó thở.

"Những người mắc bệnh tim, từng bị đau ngực hoặc ngất khi tập luyện, hoặc có người thân qua đời đột ngột khi còn trẻ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tham gia các giải đấu", hiệp hội nhấn mạnh.