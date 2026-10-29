Chạy bộ - ‘Liều thuốc’ chiến thắng bệnh tật

Vượt qua bệnh tật bằng những bước chạy

Anh Nguyễn Văn Tâm từ 1 người bị chứng thần kinh tọa, nay anh có thể chinh phục cự ly 42km. Ảnh: Nguyễn Tấn

Mỗi buổi sáng, khi phố phường còn chưa thức giấc, anh Nguyễn Văn Tâm ở xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai lại bắt đầu ngày mới bằng những bước chạy quen thuộc. Với anh, chạy bộ giờ đây không chỉ là thói quen rèn luyện thể chất mà còn là niềm vui, là cách duy trì tinh thần lạc quan sau những năm tháng phải sống chung với bệnh tật.

Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với đường chạy, anh Tâm từng nhiều năm khổ sở vì căn bệnh thần kinh tọa. Những cơn đau tái đi tái lại khiến việc đi đứng gặp khó khăn. Anh đã thử nhiều phương pháp như vật lý trị liệu, tập gym, bơi lội… nhưng tình trạng sức khỏe vẫn không cải thiện như mong muốn. Năm 2018, anh quyết định tìm đến chạy bộ. Ban đầu, việc tập luyện được thực hiện từ từ, tùy theo khả năng của bản thân. Qua thời gian, anh nhận thấy sức khỏe có những chuyển biến tích cực, các triệu chứng đau giảm dần rồi không còn xuất hiện như trước.

Từ đó, chạy bộ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. “Sau 1 thời gian đến với chạy bộ mỗi ngày, điều tôi vô cùng bất ngờ là căn bệnh thần kinh tọa gây không ít phiền toái đến cuộc sống của tôi gần như hoàn toàn biến mất. Điều mà nhiều người, ngay cả các bác sĩ từng điều trị cho tôi cũng bất ngờ. Do vậy, mỗi ngày mà không chạy bộ là tôi bất an”. Anh Tâm chia sẻ.

Không dừng lại ở việc cải thiện thể trạng, chạy bộ còn mở ra cho anh Tâm những mục tiêu mới mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình có thể chinh phục. Năm 2024, anh hoàn thành cự ly 42km tại Giải Marathon Trường Tươi Group với thành tích 3 giờ 53 phút. Đó không chỉ là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ mà còn là dấu mốc cho hành trình vượt qua giới hạn của chính mình. Năm nay, anh tiếp tục đăng ký cự ly 21km tại Giải Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình 2026. Với anh, mỗi giải chạy là một cơ hội để kiểm chứng sự tiến bộ, duy trì thói quen sống khỏe và tiếp thêm động lực cho hành trình phía trước.

Nếu câu chuyện của anh Tâm là hành trình vượt qua những cơn đau kéo dài, thì với anh Trần Mỹ Mạnh ở xã Đồng Tâm, chạy bộ lại gắn với một cuộc chiến cam go hơn trong hành trình đối mặt với căn bệnh ung thư gan. Năm 2025, anh Mạnh được chẩn đoán mắc bệnh. Một phần lá gan phải cắt bỏ, tiếp đó là sáu lần điều trị hóa chất. Những ngày tháng ấy đặt anh trước nhiều thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Có những thời điểm, nỗi lo lắng và sự bất an đè nặng, khiến việc giữ vững niềm tin trở thành điều không dễ dàng.

Nhưng thay vì buông xuôi, anh Mạnh lựa chọn đối diện với bệnh tật bằng thái độ sống tích cực. Bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, anh từng bước phục hồi thể lực thông qua chạy bộ phù hợp với tình trạng sức khỏe. Cũng nhờ chạy bộ, khi sức khỏe ổn định hơn, anh lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng trên từng bước chân.

“Tôi vô cùng ngạc nhiên kể từ khi chạy bộ mỗi sáng, bệnh tình của tôi gần như bị chặn đứng. Nhờ chạy bộ mà đến nay kết quả xét nghiệm bệnh ung thư gan của tôi không cho thấy bệnh tiến triển và cơ thể thấy khỏe hơn rất nhiều. Do vậy, có thể nói với tôi chạy bộ như liều thuốc hữu hiệu giúp tôi vượt qua căn bệnh ung thư quái ác tưởng chừng đóng sầm mọi cánh cửa trong cuộc sống” - anh Mạnh tâm sự.

Chạy bộ đã hỗ trợ anh Trần Mỹ Mạnh vượt qua căn bệnh quái ác. Ảnh: Nguyễn Tấn

Có thể thấy, hai người đàn ông, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần không đầu hàng trước nghịch cảnh. Với họ, chạy bộ không chỉ là hoạt động thể thao mà còn giúp nuôi dưỡng niềm tin, tạo động lực sống tích cực và chủ động chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, chỉ dựa vào chạy bộ không có nghĩa có thể chữa khỏi bệnh. Đối với người mắc bệnh, nhất là các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, việc vận động cần được bác sĩ đánh giá, hướng dẫn phù hợp với tình trạng sức khỏe và quá trình điều trị. Chạy bộ chỉ nên được xem là một hình thức hỗ trợ rèn luyện thể lực, cải thiện tinh thần nhằm giúp bệnh tật có điều kiện thuyên giảm tốt hơn, không thể thay thế thuốc men hay các phương pháp điều trị y khoa.

Lan tỏa tinh thần cùng chạy bộ

Từ câu chuyện của anh Nguyễn Văn Tâm, người từng chật vật với bệnh thần kinh tọa nhưng đã chinh phục cự ly 42km, đến anh Trần Mỹ Mạnh, người nỗ lực duy trì tinh thần lạc quan trong hành trình điều trị ung thư gan, có thể thấy mỗi người đều có một lý do riêng để bắt đầu chạy bộ. Điều đó cho thấy, không phải ai cũng đặt mục tiêu chinh phục đường chạy dài hay hướng đến thành tích cao. Với nhiều người, chỉ cần duy trì vận động đều đặn, sức khỏe tốt hơn và tinh thần vui vẻ hơn đã là chiến thắng chính bản thân mình.

Khi nói đến lợi ích của chạy bộ đối với sức khỏe thì chính anh Tâm và anh Mạnh, những người từng dối diện với bệnh tật sẽ là nhân chứng thực tế nhất. Hơn thế nữa với những người có sức khỏe bình thường, khi giữ thói quen chạy bộ còn giúp ích cho cuộc sống có thêm nhiều điều tích cực.

Anh Tâm chia sẻ: “Từ ngày chạy bộ đến nay, tôi không những vượt qua căn bệnh thần kinh tọa dai dẳng mà mỗi ngày, sau khi chạy tôi cũng bước vào công việc với tinh thần phấn chấn hơn, tràn đầy năng lượng. Tôi là người từng tham gia giải Marathon Trường Tươi Group, tôi đánh giá rất cao khâu tổ chức giải chạy này. Vì vậy mọi người hãy cùng tham gia giải chạy uy tín, chất lượng ngay tại Đồng Nai để đón nhận nhiều điều hay, bổ ích cho chính mình.”

Anh Nguyễn Văn Tâm và anh Trần Mỹ Mạnh sẽ tiếp tục tham gia Giải Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình 2026 để duy trì sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Tấn

Một bước chạy có thể chưa tạo nên kỳ tích, nhưng có thể góp phần hình thành một cộng đồng khỏe mạnh hơn. Vì thế, Giải Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình 2026 không chỉ là cuộc đua với thời gian hay những cột mốc thành tích, mà còn là hành trình cùng nhau vượt qua giới hạn, nuôi dưỡng niềm tin và khẳng định giá trị của lối sống lành mạnh. Hãy bắt đầu từ khả năng của mình, chọn cho mình một cự ly phù hợp và cùng bước lên đường chạy của giải năm nay. Bởi chiến thắng ý nghĩa nhất không nhất thiết là về đích đầu tiên, mà là mỗi ngày chúng ta sống khỏe hơn, tích cực hơn và không ngừng tiến về phía trước.