Chạy bộ để kết nối đam mê

Câu lạc bộ Bình Phước Runners tích cực tập luyện chuẩn bị cho Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026.

Chạy để thay đổi bản thân

Sau những biến cố liên tiếp của gia đình, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền, ở khu phố 3, phường Đồng Xoài, từng rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, thường xuyên đau đầu. Giữa những bộn bề ấy, chị tìm đến chạy bộ như một cách giải tỏa áp lực, lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Ban đầu, chị Hiền chạy một mình quanh khu vực chợ Tân Thành, phường Đồng Xoài, tranh thủ bất cứ khi nào có thời gian là chị chạy. Dần dần, chị cảm nhận rõ những thay đổi tích cực về sức khỏe và tinh thần. Từ trải nghiệm của bản thân, chị vận động mẹ là bà Trương Thị Minh Tâm (sinh năm 1960), đang bị nhiều bệnh lý, tập luyện để cải thiện sức khỏe.

Là dược sĩ, chị Hiền thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ. Chứng kiến bà nhiều đêm mất ngủ, khi ngủ có biểu hiện khó thở, chị càng mong muốn mẹ có thêm hoạt động phù hợp để nâng cao thể trạng. Bắt đầu từ những vòng chạy quanh nhà, bà Tâm được con gái động viên tham gia Câu lạc bộ Bình Phước Runners. Ngày đầu ra mắt câu lạc bộ, bà ấn tượng trước sự thân thiện, những lời cổ vũ của các thành viên trẻ tuổi và cả những người lớn tuổi hơn mình. Không khí vui vẻ đã tiếp thêm động lực để bà kiên trì với niềm vui mới. Từ chỗ chỉ chạy cùng con gái, bà có thêm nhiều bạn đồng hành. Bà dần chinh phục được cự ly 8km, điều mà trước đây chính bà cũng khó hình dung. Cùng với đó, sức khỏe của bà Tâm cải thiện theo chiều hướng tích cực.

Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-11, với 6 nội dung thi đấu. Đến nay đã có hơn 3.600 vận động viên đăng ký, trong đó có các vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Với những người yêu chạy bộ, giải vừa là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ đam mê vừa là thử thách giới hạn của bản thân.

Lan tỏa năng lượng tích cực

Không riêng mẹ con chị Hiền, nhiều người yêu chạy bộ tại phường Đồng Xoài và các khu vực lân cận cũng đang duy trì thói quen tập luyện, truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

Chị Nông Thị Hồng Hạnh, ở khu phố 3, phường Đồng Xoài, hiện công tác tại phường Tân Khai, cho biết: Tôi đã gắn bó với môn chạy bộ từ lâu và cảm nhận rõ những thay đổi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù phong trào chạy bộ tại nơi sinh sống chưa đông như ở khu vực trung tâm, tôi vẫn duy trì chạy hằng ngày với cự ly từ 8-15km.

Để cân đối thời gian tập luyện và công việc hằng ngày, chị Hạnh thường bắt đầu chạy từ 4h30, kết thúc lúc 6h30 rồi chuẩn bị đi làm. Buổi tối, chị tiếp tục đi bộ quanh nhà. Lối sống năng động, tinh thần vui vẻ và nguồn năng lượng tích cực của chị dần lan tỏa đến đồng nghiệp. Chị Nguyễn Thị Hải và anh Đỗ Hữu Khiêm cùng công tác với chị Hạnh cũng tham gia chạy chung trong nhóm. Những buổi chạy vì thế còn trở thành dịp gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, khích lệ nhau duy trì lối sống lành mạnh.